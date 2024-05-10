Франция придумала новый способ помощи украинцам, узнали журналисты.

Продолжается полномасштабная война в Украине против РФ, и французские власти придумали новый способ помощи Киеву - Франция в рамках программы "Куколка бабочки" (Chrysalis) хочет передать украинской стороне дальнобойные ракеты Scalp, которые либо были собраны из просроченных компонентов, либо просто срок годности самого оружия уже истек.

Такой шаг позволит французскому государству избежать опустошения своих запасов ракет, пишет DW, ссылаясь на сведения, которые в четверг, 9 мая, распространила медиакомпания Radio France Internationale.

По сведениям журналистов, в рамках программы "Куколка бабочки" будут использоваться ракеты Scalp, которые хранят в контейнерах ("коконах"). Ракеты, которые хранят таким образом, доставят на французские предприятия, и там их за три месяца планируют сделать пригодными для использования.

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Напомним, Украина уже получила от союзников дальнобойные ракеты, в том числе британская сторона ей предоставила крылатые ракеты Storm Shadow, а Штаты - ATACMS.

Стоит отметить, что SCALP - это крылатая ракета авиационного базирования, которая является аналогом Storm Shadow.