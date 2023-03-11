Пригожин открыл по всей России пункты вербовки боевиков. Большинство – в школах и детских спортивных учреждениях.

Пригожинская "Группа Вагнера" заявила об открытии своих вербовочных центров в России. Как выяснило издание "Тайга.Инфо", как минимум часть этих пунктов вербовки расположена в школах.

По словам владельца группировки Евгения Пригожина, центры вербовки появились в 42 российских городах. Журналисты проверили несколько адресов в разных городах Сибири и выяснили, что почти все они находятся в помещениях школ и спортивных клубов, куда ходят дети.

Например, в Омске пункт вербовки "ЧВК Вагнера" открылся при "православном спортивно-патриотическом клубе "Десантник", который расположен в здании местной гимназии № 147.

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В Барнауле наемников вербуют на территории одного из филиалов спортивной школы олимпийского резерва № 3, а в Иркутске — в спортивном клубе "Профи" при Государственном училище олимпийского резерва Иркутска.

В Красноярске боевиков для "Группы Вагнера" вербуют при "Сибирском центре русского боевого искусства", где рукопашному бою обучают детей от четырех лет.

В Чите Пригожин вербует наемников в клубе "Островский", где также занимаются дети.

Группа Вагнера – последние новости

Созданная российским олигархом частная армия "Группа Вагнера" активно применяется на фронте в Украине. За последние месяцы группировка понесла тяжелые потери в боях против ВСУ и, по некоторым оценкам, фактически перестала существовать в своих прежних масштабах.

По мнению российского оппозиционера Марка Фейгина, российское военное командование целенаправленно уничтожает "вагнеровцев" в бахмутской мясорубке, стремясь окончательно избавиться от группировки.

Тем не менее, пока "Группа Вагнера" продолжает фигурировать в военных сводках с фронта. За последнее время боевикам удалось продвинуться в Бахмуте, вероятно, после организованного отступления ВСУ из восточной части города.

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