Решение о повышении тарифов на свет еще не принято.

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона заявила, что Кабмин размышляет над поднятием тарифов на свет. Этот вариант обсуждают, поскольку нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.

"Мы обсуждаем, в том числе повышение тарифов. Мы анализируем все доступные нам финансовые ресурсы, в том числе помощь от наших партнеров, которая предоставляется, которая задекларирована ими и которая будет предоставлена в ближайшее время. Анализируем возможности наших энергетических предприятий, в том числе обсуждаем возможность повышения тарифа", - подчеркнула Гринчук.

По ее словам, решение о повышении тарифов на свет еще не принято. Однако чиновница не исключает, что правительству, вероятно, придется на это пойти, чтобы иметь ресурсы для подготовки к следующему отопительному сезону.

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"Сейчас, к сожалению, с теми повреждениями, которые есть, прогнозируется значительный дефицит в течение следующего отопительного сезона. Тогда могут быть отключения и бытовых потребителей. Мы стараемся искать и внедрять решения, которые смягчат эти последствия зимой", - подытожила заместитель министра.

Ситуация в украинской энергосистеме

Российская Федерация в этом году активизировала атаки на украинскую энергосистему. Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что Россия уже повредила половину украинской энергетической инфраструктуры.

Во время последних атак оккупационные войска атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Враг обстрелял три украинские ТЭС и повредил объект "Укрэнерго".

В КОВА сообщали, что для экономии электроэнергии в Киеве снизят яркость уличных фонарей из-за дефицита в энергосистеме.

Народный депутат Алексей Кучеренко предупредил, что украинцам стоит ожидать повышения тарифов на электроэнергию. Повышение может быть в 1,5 раза до 4 гривен.

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