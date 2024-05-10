Их номер был под угрозой.

Представительницы Украины на "Евровидении-2024" - Jerry Heil и АІуоnа АІуоnа, которые прошли в гранд-финал, рассказали о трудностях во время выступления в первый конкурсный день.

Оказалось, что перед певицами выступал представитель Великобритании - Olly Alexander, который заканчивал свой номер с дымовыми шашками. Поэтому через минуту после него украинки вышли на сцену и АІуоnа АІуоnа едва не сбилась из-за невозможности нормально дышать. Но, к счастью, она смогла овладеть собой и зачитать рэп.

"Было неожиданно, что в зале жгли дымовые шашки. И было очень сложно дышать, но мы победим", - рассказала АІуоnа АІуоnа в соцсетях.

А ее партнерша по дуэту Jerry Heil добавила, что рэперша просто героиня, ведь действительно условия были сложными.

"Алена зачитала просто в нереальных условиях", - подчеркнула певица.

К слову, ранее стало известно, что Jerry Heil травмировалась во время выступления на конкурсе . Она сильно ударила колено, из-за чего пришлось срочно прикладывать лед и заматывать ногу. А во время генеральной репетиции АІуоnа АІуоnа тоже упала на сцене. Она повредила себе ноготь, но сейчас чувствует себя хорошо и готовится к гранд-финалу. Он состоится уже в эту субботу, 11 мая, в шведском городе Мальме.

Напомним, ранее стало известно, что Украина стала рекордсменкой на "Евровидении".

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