Фигурант задержан и находится за решеткой, это ранее судимый местный житель, в соцсетях пишут, что речь идет о криминальном авторитете.

Полиция задержала мужчину, который в Броварах бросился с оружием на полицейских. Сейчас ему сообщено о подозрении и грозит до 5 лет тюрьмы. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

"Фигурант - ранее судимый местный житель. Ему объявлены подозрения за хулиганство, угрозы убийством полицейскому и нанесение телесных повреждений полицейскому. По этим статьям Уголовного кодекса ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания", - информирует полиция.

Следователи объявили задержанному подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 296, ч. 1 и 2 ст. 345 УКУ.

Отмечается, что вечером 8 мая нетрезвый 50-летний мужчина совершал хулиганство в заведении. Когда полицейские прибыли на вызов, он продолжил совершать хулиганские действия, стал бросаться на полицейских, в конце концов достал оружие и угрожал правоохранителям. Полицейские задержали мужчину и изъяли оружие.

Сообщается, что в ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения.

"Ни одно нападение на полицейских и пренебрежительное отношение к правоохранителям не останется безнаказанным", - отмечается в сообщении.

В социальных сетях еще вчера появилось видео, где мужчина дерзко угрожал правоохранителям. В частности, на кадрах можно услышать, как житель Броваров нецензурно выражается, после чего плюет в лицо одному из полицейских. Затем между мужчинами произошла потасовка. В конце концов броварец вообще угрожал правоохранителям пистолетом.

В социальных сетях также пишут, что на кадрах был местный криминальный авторитет Виктор Журавель, также известный как "Вихо".

СБУ разоблачила криминальных авторитетов из РФ - подробности

Как сообщал УНИАН, в августе 2022 г. в Киеве задержали двух криминальных авторитетов из России, которые пытались вступить в добровольческие батальоны столицы.

Согласно данным СБУ, один из задержанных оказался гражданином Российской Федерации, который находился в санкционном списке СНБО как криминальный авторитет, причастный к совершению тяжких преступлений. В связи с этим у него был запрет на въезд в наше государство.

Другим злоумышленником является российский рецидивист, неоднократно приговоренный к заключению, в частности за убийство. На территории Украины он также находился нелегально.

СБУ информирует, что с целью недопущения преступлений указанные лица были принудительно выдворены из Украины.

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