В финал пройдет 10 из 16 участников.

21:40 Уже через 20 минут начнется второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2024".

УНИАН будет вести текстовую онлайн-трансляцию, чтобы вы первыми могли узнать, кто войдет в гранд-финал шоу.

Во втором полуфинале выступит 16 участников из разных стран. Также свои песни представят страны "Большой пятерки", в частности, Италия, Испания и Франция. Они не будут бороться за место в финале, потому что являются учредителями конкурса, и автоматически попадают в третью часть шоу.

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Следовательно, сегодня на сцене появятся представители Мальты, Албании, Греции, Швейцарии, Чехии, Австрии, Дании, Армении, Латвии, Сан-Марино, Грузии, Бельгии, Эстонии, Израиля, Норвегии и Нидерландов.

Где смотреть "Евровидение-2024" онлайн

В Украине прямая трансляция "Евровидения-2024" в реальном времени будет вестись на трех площадках:

телеканал Суспільне Культура

сайт Суспільне Культура

сайт Суспільне Евровидение

Также конкурс можно посмотреть онлайн на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ без дополнительной платы независимо от мобильного оператора или интернет-провайдера.

Как проголосовать за наиболее понравившуюся страну

Чтобы проголосовать за своего фаворита, можно воспользоваться следующими платформами:

мобильное приложение Eurovision Song Contest, которое доступно для ОС Android, iOS или Windows. В приложении смогут голосовать зрители из стран, которые не участвуют в полуфинале;

по телефону и/или SMS могут отдать свой голос страны-участники по номерам, которые будут объявлены во время трансляции;

на сайте esc.vote могут проголосовать страны, которые не участвуют.

Стоит заметить, что украинцы сегодня не будут голосовать, потому что alyona alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria" уже прошли в гранд-финал песенного конкурса.

К слову, гранд-финал, где участники будут бороться за хрустальный кубок, конкурса состоится 11 мая. В нем примут участие 26 стран: по 10 участников из каждого полуфинала, страны-основатели (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) и Швеция, поскольку в этом году конкурс проходит именно здесь.

Напомним, ранее Украина стала рекордсменкой на Евровидении.

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