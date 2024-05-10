Также стало известно, какие блюда были любимыми у Королевы сердец.

Принцесса Диана погибла 31 августа в автомобильной аварии в тоннеле Пон де л'Альма в Париж. Свой последний день она провела со своим партнером Доди Аль-Файедом. Они вместе 10 дней пробыли на борту яхты на Французской Ривьере, но устав от внимания папарацци решили раньше завершить путешествие.

Как пишет TastingTable, прилетев с Сардинии, пара планировала поужинать и проехать к бывшему особняку герцога Виндзорского, чтобы поспать. Утром они должны были вернуться в Англию.

Около полуночи, после совместного ужина в L'Espadon - ресторане в отеле Ritz, где они остановились, - принцесса Диана садилась в черный Mercedes S600, даже не подозревая, что это был последний ее прием пищи. Как ни странно, последним ужином для Леди Ди стал классический завтрак - омлет с грибами и спаржей. Вместе с ним она заказала знаменитое французское первое блюдо - дуврскую камбалу и порцию овощной темпуры.

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Хотя неизвестно, часто ли Королева сердец ела утренние блюда на ужин, ее пищевые привычки были задокументированы. Таким образом, есть достоверные доказательства для того, чтобы обосновать, что Диана могла заказать, если бы знала, что это последний ужин.

В любимые блюда Леди Ди входили пудинг с хлебом и маслом, запеченная фасоль, яйца Сюзетт, радужная форель с травами и чесноком, личи, фаршированные баклажаны и перец, курица-пашот и жареная баранина.

Любимая еда известных людей

Знаменитый актер, дважды признанный журналом People как "самый сексуальный мужчина" среди звезд Джордж Клуни, раз в неделю позволяет себе особое блюдо - пиццу.

Голливудская икона Мэрилин Монро на завтрак любила молоко с сырыми яйцами.

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