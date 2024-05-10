Китайские соцсети взорвались волной возмущения.

Зоопарк города Тайчжоу (провинция Цзянсу, восточный Китай) подвергся сокрушительной критике после того, как попытался выставить в вольере собак, окрашенных под медведей вида большая панда. Об этом сообщает англоязычное китайское издание The Global Times.

Новая выставка открылась 1 мая и предлагала посетителям увидеть "собак-панд", заплатив за вход в зоопарк стандартную плату в 20 юаней (2,77 доллара) с человека.

Но посетители быстро смекнули, что посаженные в вольеры животные являются обычными собаками породы чау-чау - просто окрашенными под панд.

Сотрудник зоопарка сказал журналистам, что администрация заведения не считает свои действия мошенничеством.

"Это лишь новая экспозиция, которую мы предлагаем посетителям. Мы не берем никакой дополнительной платы. Надпись с изображением собак чау-чау правильная и точно описывает, что они собой представляют, поэтому мы не обманываем наших посетителей", - заявил продавец билетов.

Зоопарк подтвердил, что они покрасили собак чау-чау так, чтобы сделать их похожими на медведей вида большая панда. Это было сделано для того, чтобы "заполнить пробел", поскольку в зоопарке просто нет настоящих больших панд.

Однако такой маркетинговый ход вызвал бурное обсуждение среди китайских пользователей сети. Посетители зоопарка говорят, что коварный маркетинговый ход на самом деле спровоцировал большой ажиотаж. Но, когда люди видели этих животных, они чувствовали разочарование.

Скандалы с китайскими зоопарками

Как писал УНИАН, китайские зоопарки часто подвергаются критике из-за "фальсификации" экзотических животных. В прошлом уже вспыхивали скандалы, когда волки или африканские коты в вольерах были подозрительно похожими на подстриженных собак определенных пород.

А в прошлом году сеть "разорвало" видео странного медведя в зоопарке города Ханчжоу. Животное подозрительно напоминало человека в костюме медведя.

Вас также могут заинтересовать новости: