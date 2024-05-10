"Водители боятся работать на фурах, потому что их снимают с блокпоста и тащат в ТЦК", - основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин

Основатель логистической группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин рассказал УНИАН о том, насколько масштабна проблема невозвращения украинских дальнобойщиков из-за рубежа, и почему водители-международники массово отказываются от выполнения рейсов.

В последнее время в Украине заговорили о том, что работа дальнобойщиком может служить одной из форм уклонения от мобилизации. Так как, имея разрешение на выезд, водитель без препятствий пересекает границу, после чего бросает свой транспорт и начинает новую страницу жизни в Европе.

Эксперты отмечают, что случаи таких невозвратов на Родину учащаются. Жалуются об этом также компании-перевозчики, которые теряют своих водителей и впоследствии сталкиваются с проблемами: как рассказал вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин, после побега одного водителя "Укртрансбезопасность" может отключить от системы "Шлях" всего перевозчика на 3 месяца, что приводит к сбоям в работе компании и убыткам.

Основатель логистической группы компаний "Прайм", которая перевозит смазочно-горючие материалы, Дмитрий Леушкин в интервью УНИАН рассказал, насколько массовой, по его наблюдениям, является эта проблема, сколько дальнобойщиков потеряла его компания за время войны, как выглядит схема побега водителей-международников, почему Украина рискует столкнуться с дефицитом кадров по данному направлению, и к чему это может привести.

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В последнее время в Украине заговорили о работе водителем-международником как одной из форм уклонения от мобилизации. Насколько это, на ваш взгляд, массовая проблема?

Водителей, которые не имеют выезда в Европу, туда просто не выпускают. Сейчас могут выехать только те водители, которые пересекали границу и возвращались уже неоднократно. То, что говорят, что водители уезжают и бросают машины – это не массовое явление. Люди, которые хотели убежать, сделали это еще раньше.

Что касается вашей логистической компании – вы лично сталкивались с такими ситуациями? Все ли ваши водители возвращались?

В нашем случае из ста оформленных работающих водителей за три года только один убежал. Поэтому я не считаю, что это явление является массовым.

Как вообще выглядит этот способ побега? Водитель пересекает границу Украины, и что дальше?

Оставляет машину и идет себе дальше куда-то свою жизнь жить. Чтоб машину забрать, зовут другого водителя - как правило, в возрасте или с инвалидностью, который имеет право выезжать. Потому что для того, чтобы забрать пустую машину, нужно выехать без машины. А без машины в систему в "Шлях" водителя внести нельзя, соответственно, тогда выезжает только мужчина с правом выезда.

А что происходит с грузом? Беглецы бросают его или довозят до пункта назначения?

Водители, как правило, выгружаются и бросают пустую машину. Обычно машину з грузом не бросают, потому что водитель понимает, что он несет за этот груз ответственность. Если водитель не доставил груз, то ему потом могут после этого вменять хищение, пропажу и убытки. Поэтому любой здравомыслящий водитель сначала выгружается, а уже потом бросает пустую машину, чтобы ему не прилетела стоимость груза.

Чем чреват этот метод уклонения от мобилизации? Считается ли, что такие водители находятся на территориях европейских государств незаконно? Могут ли их "выдать" украинской стороне?

У нас очень много мужчин, которые через горы или Тису убежали из страны. Кто его знает, что с ними будет. В таких же правах будет оставаться и водитель, который уехал и бросил машину.

Усложняется ли сейчас выезд для всех остальных водителей-международников, которые просто выполняют свою работу?

Да, усложняется. Повестки вручают, водители сейчас очень сильно нервничают, из-за чего бросают свою работу. Они боятся ехать за рубеж. Потому что сейчас очень много баек про блокпосты, ТЦК на пунктах выезда.

Для ТЦК не важно, кто перед ним - водитель-международник или кто-то другой, они просто вручают повестки всем подряд. А водители относятся к этому очень осторожно. Жены говорят своим мужьям, чтобы они бросали работу и искали что-то другое, или сидели дома.

Грозит ли Украине из-за дефицита украинских водителей-международников срывы поставок гуманитарных грузов или даже вооружения?

Естественно, грозит, потому что если водителей не будет, то кто будет это все перевозить. А какой здравомыслящий водитель-международник поедет выполнять свои обязанности, если на границе ему будут вручать повестку, снимать его с машины и отвозить сразу в ТЦК на медкомиссию. Каким-то отдельным законом водители не выделяются, они такие же призывники, как и все.

Поэтому нам грозит дефицит не только продуктов питания, но и оружия, гуманитарки и горюче-смазочных материалов в том числе.

У меня сейчас из 70 водителей только пять хотят ехать за рубеж. Это многодетные отцы. Все остальные говорят, что "манали" эту работу. Будем ехать только по Украине, а если нас будут и по Украине ловить, то дома будем сидеть и не выходить.

Сейчас, если честно, очень остро стоит этот вопрос.

А можете ли вы бронировать водителей?

Можно бронировать не более 50 процентов военнообязанных сотрудников от штата. А кто будет работать на другие 50 процентов? Возможность частичного бронирования в данном случае не работает. Потому что водитель либо должен быть забронирован, либо нет. На половину его забронировать нельзя.

То есть компании, которые занимаются грузоперевозками, под общий формат бронирования сотрудников с 50 процентами не очень подходят. Я не могу разделить, чтобы одного водителя можно было бронировать, а другого - нельзя. У меня тогда вторая машина не поедет. А когда у меня одних заберут, а других не заберут, то у меня и вторая половина забронированных сотрудников, получается, уменьшится. То есть, от ста процентов это сегодня 50. Тех 50 забрали, я уже могу забронировать только 25 процентов, потом 12,5 процентов и так далее. Это все равно путь в никуда. Месяца два-три, и все.

Каким вы видите выход из ситуации?

Если человек имеет десятки рейсов за рубеж в течение двух последних лет, то это водитель-дальнобойщик. Его надо бронировать. А если этот человек только два раза выехал, то хорошо, не бронируйте его. Но хотя бы сохраните ядро водителей, которые могут эту работу выполнять. Иначе вы завтра сами останетесь без товаров и без всего.

Нужно ужесточить критерии, по которым будут определять водителя-международника. То есть, он должен иметь определенный стаж работы, количество рейсов, наличие кода 95 (обязательный сертификат, необходимый для работы водителем в транспортной фирме в Европейском Союзе – УНИАН). Есть определенный ряд атрибутов, которые показывают, что это именно водитель-дальнобойщик.

Я понимаю, что любого водителя с правами нельзя бронировать. Но водитель с правами и водитель-международник - это два разных человека.

Поэтому нужно однозначно ужесточить критерии для водителей-международников, но дать им полную квоту брони от мобилизации. К этому государство придет, просто пройдет какой-то период времени. У нас же в стране сначала создаются проблемы, а потом они героически решаются. Вот сейчас мы на этапе создания проблемы.

Сколько всего в Украине таких квалифицированных водителей-международников?

Лично у меня такого реестра нет. Но я более, чем уверен, что "Укртрансбезопасность" может нажать две кнопки на компьютере и увидеть водителей, которые совершают рейсы с 2022 по 2024 год, и их можно признать водителями-международниками. Они в системе "Шлях" все с фамилиями, фотографиями и кодами.

Сколько стоит украинской компании "потерять" одного своего квалифицированного водителя? С какими последствиями ей приходится столкнуться?

Одна фура стоит 100 тысяч долларов. Вот этот актив уже не будет работать. Дальше эта фура не перевезет грузы, соответственно, это будут убытки для украинской экономики. Убытки можно высчитывать в геометрической прогрессии. Сегодня не работает машина, завтра эта машина не доставляет грузы, из-за недоставки этих грузов не производились товары и так далее.

От этой работы зависит если не вся, то почти вся экономика страны. Если сегодня встанут все бензовозы, никто не поедет в Европу, то мы опять вернемся к топливному кризису. Только в этот раз не из-за того, что не будет топлива, а потому что его везти будет некому.

Кораблем или железной дорогой топливо на заправку доставить нельзя. У нас же корабль на заправку не заплывет, как и железный вагон не заедет. Это можно сделать только бензовозом.

Незабронированные водители боятся работать на фурах, потому что их снимают с блокпоста и тащат в ТЦК. На фуре человек едет по всей стране, преодолевает тысячи километров, и по этой дороге водитель гарантированно встречает не один блокпост.

Дмитрий Петровский