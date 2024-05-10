Правопорядок будут обеспечивать более 12 тысяч правоохранителей.

В поминальные дни возле кладбищ полиция будет дежурить в усиленном варианте несения службы, граждан предупреждают, что могут выборочно проверять людей. Об этом сказала заместитель начальника Департамента коммуникаций Нацполиции Юлия Гирдвилис в эфире телемарафона.

"В эти дни будет усиленный вариант несения службы вблизи кладбищ. Правоохранители в составе более 12 тысяч будут обеспечивать правопорядок. По информации Главных управлений Нацполиции в регионах, такие поминальные мероприятия пройдут на более 9 000 кладбищах. Отдельно хотим подчеркнуть, что посещать в эти дни кладбища или нет - это конечно выбор каждого, но мы должны понимать, что это открытая местность, это повышенный риск, и укрытий, к сожалению, рядом там нет", - отметила она.

В связи с этим, полиция призывает граждан ограничить время пребывания на кладбищах, а также помнить, что есть регионы, в которых действует выборочный запрет на посещение кладбищ. Это Житомирская, Донецкая, Херсонская и Харьковская области. Это связано с минной опасностью, потому что еще не завершены все работы по разминированию территорий. Жителей прифронтовых территорий просят не посещать кладбища.

Видео дня

Она напомнила, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов нужно немедленно звонить в профильные службы или обращаться к правоохранителям, которые вблизи кладбища несут службу.

"Наряды полиции будут нести службу именно вблизи кладбищ. И конечно, первоочередная задача, в случае выявления подозрительных лиц или обращения граждан, указывающих на таких лиц, будут немедленно реагировать. Могут выборочно проверять людей", - подчеркнула Гирдвилис.

Граждан также призвали не игнорировать сигналов воздушной тревоги и в этих случаях однозначно следовать из мест скопления людей.

Поминальные дни

Как сообщал УНИАН, поминальные дни в Украине в этом году пройдут с 12 по 15 мая.

Правоохранители и чиновники в регионах призывают граждан избегать массовых скоплений в поминальные дни. Представители храмов тоже просят не собираться большими семьями на кладбищах из соображений безопасности, потому что враг в эти дни может коварно усилить свои атаки.

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