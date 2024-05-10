ОВА о ситуации на Харьковщине: ВСУ не потеряли ни одного метра

Сейчас от усиленных обстрелов страдает Волчанск Харьковской области.

Российские оккупанты усилили обстрелы на северном направлении. Прежде всего противник наносит удары по городу Волчанск Харьковской области.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии. Были безуспешные попытки ДРГ прорвать границу.

"Вооруженные силы Украины уверенно держат позиции: не потеряно ни одного метра. Группировка противника не представляет угрозы для Харькова, его сил хватает только для провокаций на северном направлении", - отметил Синегубов. Видео дня

Глава ОГА отметил, что все органы власти работают, находятся на местах и выполняют свои обязанности. Власть призывает гражданских в приграничных населенных пунктов быть в укрытиях, ведь для врага нет разницы наносить удары по военной инфраструктуре или по гражданским безоружным людям.

Вероятное наступление РФ на Харьковскую область

Россия формирует войска для наступления на Харьков. По данным аналитиков американского Института изучения войны, враг может попытаться провести ограниченные наступательные действия или провести трансграничные рейды на территорию Харьковской и Сумской областей.

Также УНИАН сообщал, что эксперт рассказал, каким "шансом" хочет воспользоваться РФ во время наступления на Харьковскую и Сумскую области. По словам Александра Мусиенко, сейчас россияне достраивают взлетную полосу на аэродроме в Белгородской области, которая нужна для приема военно-транспортных самолетов, как аэродром подскока.

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