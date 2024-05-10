Пара два года назад обручилась.

Музыканты украинской группы "Tember Blanche" - Александра и Владислав, которые известны благодаря хитам "Вечорниці" и "Про Київ", сыграли свадьбу. Влюбленные стали официально мужем и женой, а также помогли своим праздником собрать средства для ВСУ.

Интересно, что пара обручилась 2 года назад, однако только сейчас решила отпраздновать важный романтический день с близкими и друзьями.

Для церемонии они выбрали винтажные пиджаки черного цвета с цветками. Мужчина был также в полосатых брюках, а Александра надела белое платье с открытыми плечами.

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"Свадьбу сыграли, деньги собрали, на каблуках весь вечер отстояли", - написала невеста и опубликовала свадебные фото с мужем и домашним любимцем.

К слову, накануне праздника молодожены объявили "Свадебный сбор". На нем можно было выиграть приглашение на свадьбу, если сделать донат на нужды ВСУ. В частности, пара собирала средства на ПВО нашим военным.

Их цель была 400 тысяч гривен и сейчас банка почти полная. Поэтому музыканты поблагодарили всех гостей и неравнодушных за помощь бойцам.

Напомним, ранее стало известно о свадьбе звезды "Сплетницы" - британского актера Эда Вествика с моделью Эми Джексон.

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