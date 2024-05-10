Это оружие может стать некоторым спасением для метких оккупантов, ведь способно сбивать дроны на подлете.

Россияне применяют дробовики, чтобы справиться с нашествием украинских беспилотников FPV-дронов. Сейчас беспилотники везде, а россияне на передовой буквально умоляют предоставить им ружья, поскольку РЭБы не могут справиться. Зато украинцы успешно используют ружья для сбивания российских беспилотников, пишет Forbes.

Антидронные ружья

С обеих сторон есть много электронных помех, но производители беспилотных летательных аппаратов постоянно меняют рабочие частоты и используют устойчивые к РЭБам варианты прошивок. Поэтому система помех, которая сработала на прошлой неделе, может не сработать сегодня. Сейчас Украина применяет столько FPV, что их хватает, чтобы выслеживать целые взводы российских солдат и уничтожать их по одному.

В разговоре с российской газетой "Лента" в прошлом месяце полковник в отставке Андрей Кошкин сказал, что, когда РЭБ потерпит неудачу, ружье может стать выходом.

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"Должен сказать, что даже простое ружье, с которым вы идете на охоту, которое стреляет дробью, оказывается более эффективным, чем пулемет, который пытается сбить дрон", - сказал он.

Такое вооружение получили некоторые российские подразделения. Российские соцсети недавно показали фотографии двух солдат, которым приписывают сбивание беспилотников. Их роль заключается в том, чтобы смотреть на небо с ружьем в руках.

Оба солдата были вооружены ружьем "Вепрь-12 Молот" 12-го калибра, полуавтоматическим оружием с магазином на 5 патронов. Кроме того, оккупанты переоборудовали подствольный гранатомет ГП-25 для стрельбы из дробового патрона для защиты от беспилотников.

Еще одно импровизированное российское решение предусматривает адаптер, установленный на конце ствола автомата АК-74, чтобы выстрелить одним снарядом, который, по словам разработчиков, имел высокую вероятность остановить беспилотник FPV на расстоянии 30 метров.

"Это очень ответственная работа - сбивать дроны, когда все прячутся"

Украина приобрела 4000 ружей Escort BTS12 у турецкой компании Hatsan для защиты от беспилотников. BTS12 - полуавтоматическое оружие, которое имеет репутацию недорогого, но вполне надежного ружья.

Поставка оружия - это лишь часть решения. Украинские военные проводят курсы по эффективному использованию ружья против беспилотников.

В материале украинского журнала "Фокус" отмечается важность выбора правильной дальности выстрела и правильных прицелов для работы: стрельба должна быть быстрой, поэтому сложные сверхточные прицелы являются скорее препятствием, чем помощью.

Украинский военный рассказал изданию, что сбивание беспилотников - это штатная работа, которая требует постоянного наблюдения.

"АрмияИнформ" рассказала о курсе, который проводил инструктор с большим опытом охоты. Он говорит, что мужчин, которых выбирали для обучения стрельбе, сначала отбирали из тех, кто имеет опыт охоты, а затем из тех, кто имеет проверенные навыки стрельбы. Эта роль также требует смелости.

"Это очень ответственная работа - сбивать беспилотники, когда все прячутся. Надо иметь характер", - говорит инструктор.

Кроме тренировок по стрельбе по движущимся мишеням, есть еще и сильный аспект безопасности. В частности, стрелки не должны поддаваться соблазну пытаться забрать трофеи.

"Не бегите за беспилотниками, чтобы доказать, что вы их сбили. Не берите их в руки, не тяните кота за хвост", - говорит он, отмечая опасность от неразорвавшихся или даже заминированных беспилотников. "К сожалению, такие случаи уже были", - добавил инструктор.

Дробовики могут сбить дрон-бомбер, а также FPV. Инструктор хвалит скорость стрельбы Escort и говорит, что он может сбивать беспилотники на расстоянии до 120 метров. FPV - тяжелая мишень, но дробовик дает лучшие шансы на выживание.

"Это очень хороший шанс по сравнению с бегом, поверьте", - говорит инструктор.

Движение и контрход

В будущем один солдат в каждом отряде может быть назначен для защиты от беспилотников. Некоторые эксперты предложили выдавать легкое оружие всем войскам для личной защиты. Были некоторые эксперименты с адаптацией украинского МСД-5, пятизарядного пистолета для сигнальных ракет и других низкоскоростных боеприпасов, в качестве последней защиты от FPV.

Однако, дробовики являются лишь частичным решением. Во многих случаях солдаты даже не видят и не слышат приближающихся FPV. Обе стороны все чаще используют FPV с тепловизорами для ночных атак. Без какой-либо формы ночного видения дробовик бесполезен, хотя снайперы с ночными прицелами могут иметь определенный успех против больших беспилотников в темноте .

Если дробовики действительно станут эффективными против FPV, дроны будут эволюционировать в ответ. Одна американская компания уже производит бронированный, "защищенный от дробовика" беспилотник под названием The Widow, который способен отражать выстрел дроби.

FPV-дроны на фронте

Во время войны против РФ дроны различных типов занимают одну из ведущих ролей для уничтожения, в частности, техники противника и различных объектов.

Так, за прошлый месяц украинские FPV-дроны стоимостью 15,5 тысяч долларов за прошлый месяц уничтожили технику оккупантов на сумму 65 миллионов долларов - ТОС-1А "Солнцепек", десятки танков и пушки.

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