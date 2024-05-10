Говоря о перспективах вступления Украины в НАТО, Стубб заявил, что этот процесс "является необратимым".

Сейчас единственный путь к миру в Украине – через поле боя. Такое заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб.

"Нужно с чего-то начинать путь к миру. После разговора с Зеленским у меня появилось ощущение, что существует искреннее стремление к миру", – подчеркнул он в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он также отметил, что Зеленский пригласил лидеров ряда стран на саммит мира, который должен пройти в Швейцарии 15-16 июня 2024 года. Президент Финляндии выразил надежду, что участие в мероприятии примет "как можно больше глав государств и правительств и что состоится встреча с Россией"

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"Это также может произойти незаметно", – добавил Стубб. Однако он подчеркнул, что сейчас "единственный путь к миру лежит через поле боя".

В то же время говоря о перспективах вступления Украины в НАТО, Стубб заявил, что этот процесс "является необратимым".

Война в Украине: заявления западных лидеров

Президент Чехии Петр Павел считает, что в течение войны в Украине Запад был очень осторожен в своей поддержке. Но если бы помощь была оказана раньше, ситуация могла бы быть совсем другой.

В то же время Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что западные страны не усвоили урок из российского вторжения в Украину. Во время своей первой программной речи на посту министра иностранных дел за пределами парламента он будет призывать Запад стать жестче и настойчивее.

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