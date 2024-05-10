В частности, идею создания ЧВК некоторые могут использовать для создания частных армий для собственных целей.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что сейчас, когда Украина воюет с Россией, не время создавать в Украине частные военные компании, потому что это создаст риски и опасности для внутренней стабильности страны.

"Перспективы может существуют, но я могу сказать, что я не поддерживаю такую идею категорически. Потому что понимая состояние и напряжение, которое есть в обществе, и понимая, чувствительность нашего общества, понимая, что у нас было две революции, - я хочу напомнить, буквально в течение десяти лет, и вообще то, что есть такое количество оружия, это может создавать определенные вызовы и опасности в том числе, что кто-то этим может воспользоваться", - сказал Мусиенко в комментарии корреспонденту УНИАН.

В то же время, эксперт выражает понимание, что идея заключается в том, чтобы эти приветливые военные компании участвовали в действиях за рубежом.

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"Я это все понимаю. Но, кто-то может этим воспользоваться для того, чтобы формировать свои частные армии", - отметил Мусиенко.

Он отметил, что можно увидеть, как через это прошла страна-оккупант Россия.

"И в России все же пришли к тому, что их надо влить в структуру непосредственно вооруженных сил и министерства обороны, и подчинили их. То есть, несмотря на то, что они их активно использовали", - пояснил эксперт.

По его словам, в целом, частные военные компании - это очень тонкая грань между легальностью и нелегальностью их деятельности.

"Потому что частная военная компания может выполнять определенные задачи по договору в третьих странах, не находясь при этом в статусе наемников. Но это должна быть обязательно третья страна, не внутри государства. То есть, условно говоря, что мы создаем частную военную компанию и люди едут куда-то за границу и там, фактически, помогают кому-то", - сказал Мусиенко.

При этом, ситуация совсем по-другому выглядит для внутренней политики той страны, которая создает такие частные армии.

"Но, внутри государства, учитывая склонность анархического устройства определенным образом общества, давайте признаем как есть, создать еще и возможности иметь свои частные армии - это может подорвать ситуацию внутри страны, и создать очень много опасных прецедентов, тем более, пока страна находится в стадии войны. Я считаю, что пока, как минимум, мы находимся в состоянии войны с Россией, нам нужно сохранять структуру командования и управления четкую, по иерархии", - подчеркнул Мусиенко.

Более того, эксперт поддерживает идею, что на время военного положения и боевых действий, все формирования, такие как Национальная гвардия, государственная пограничная служба - все должны быть переданы под командование Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. По его словам, это нужно для того, чтобы не было у нас подразделений, которые имеют отдельных командующих, и для того, чтобы сохранять принцип единого руководства и управляемости.

"Поэтому, я считаю, что разговоры и тенденции о создании частных военных компаний - они, как минимум, не ко времени на сегодняшний день. Вкладывать деньги в частный сектор в оборонку, в производство оружия, во многие другие вещи и т.д., - это пожалуйста, это очень нужно, а вот заниматься такими опасными вещами, я думаю, что это точно не время", - подчеркнул Мусиенко.

Создание Военных частных компаний

В Верховной раде зарегистрировали законопроект о международных оборонных компаниях в Украине. Инициатором выступил народный депутат Сергей Гривко. Предлагается разрешить оборонным компаниям действовать за рубежом, охраняя объекты, людей или территории тех или иных государств.

Майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин оценил идею с возможным созданием частных военных компаний в Украине. Комментируя поданный в Раду законопроект, он назвал эту идею "адекватной и своевременной".

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