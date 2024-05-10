По его словам, летнее наступление россиян уже началось.

Оккупанты сконцентрировали все свои усилия на востоке, а потому украинские войска смогут перехватить инициативу на южном направлении фронта.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал военный эксперт Алексей Гетьман. По его мнению, тихо на юге не будет и боевые действия продолжатся. Однако на этом участке фронта противник больше думает не о своем продвижении, а лишь о сдерживании ВСУ.

"Я уверен, что с вооружением, которое поступит в достаточном объеме, мы сможем перехватить инициативу по крайней мере на юге. Поэтому ждать вражеского наступления с юга, как по мне, не стоит, все силы они бросят на восток. Судя по тому, что мы видим, основные попытки наступать будут именно там", - сказал он.

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В то же время эксперт не взялся прогнозировать, когда же инициативу перехватит Украина. Отмечается, что россияне уже начали свое летнее наступление. Захватчики будут маневрировать, менять направления удара, поскольку логика и стратегия сухопутных боев за последние сто лет существенно не изменилась. По словам Гетьмана, к попыткам прорвать оборону стоит готовиться по всему фронту.

Война в Украине - последние новости

По данным ISW, в течение последнего месяца оккупанты заметно увеличили количество наземных атак на востоке Украины. Это свидетельствует о намерении военного командования РФ закрепить успехи своей армии до прибытия на фронт западной военной помощи.

С марта по апрель 2024 года количество российских атак выросло на 17%, а более 75% сообщений о наземных атаках были зафиксированы в направлении Часового Яра, Авдеевки и Марьинки.

Майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин считает, что сейчас на фронте действительно едва ли не самая угрожающая ситуация с начала полномасштабной войны.

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