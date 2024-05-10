Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 39,84 грн, евро - 43,29 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 10 мая, вырос на 10 копеек и составляет 39,95 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал также на 10 копеек - до 43,00 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,35 грн, евро - по курсу 42,00 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 39,84 грн. Курс евро при оплате картой сегодня вырос сразу на 55 копеек и составляет 43,29 грн.

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В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 39,95 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,85 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 20 копеек и составляет 43,15 грн/евро (курс продажи - 42,92 грн/евро).

По официальному курсу гривна значительно ослабла в конце недели: официальный курс доллара к гривне 10 мая Нацбанк определил на уровне 39,55 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 17 копеек. Официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 42,43 грн/евро, то есть гривна ослабла на 12 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет зависеть от того, какое направление выберет регулятор: либо "интенсивную девальвацию" вроде апрельской, либо же "затишье" до лета.

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