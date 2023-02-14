Олигарх считает, что причина в чрезвычайной эффективности "Группы Вагнера".

Владелец "Группы Вагнера" Евгений Пригожин убежден, что его лишили возможности вербовать заключенных из-за противодействия со стороны Минобороны РФ. Об этом рассказал депутат одного из региональных советов РФ Вячеслав Вегнер.

На своей странице в социальной сети ВК депутат опубликовал скриншот, как утверждается, письма из его с Пригожиным переписки. При этом на скриншоте нет никаких явных признаков, что текст действительно написан олигархом или его пресс-службой.

Депутат обращался к Пригожину с просьбой посодействовать в отправке женщин-заключенных в зону боевых действий в Украине. В ответном письме якобы Пригожин утверждает, что его лишили возможности вербовать заключенных и называет следующие причины:

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"Чрезмерно высокая эффективность выполнения задач, что ставит в неловкую ситуацию определенное количество уполномоченных лиц, а также дискредитирует работу некоторых подразделений на других участках фронта"

"ЧВК Вагнера использует заключенных не как заключенных, а как равноправных бойцов, что вызывает раздражение околовластной элиты".

"Определенное количество околовоенных функционеров решило, что если они будут набирать заключенных, то сумеют прославиться как ЧВК Вагнера".

Пригожин пока не подтвердил и не опроверг подлинность письма.

Как Пригожин утратил влияние

С лета прошлого года олигарх Евгений Пригожин с разрешения Кремля вербовал заключенных в российских тюрьмах. Сколотив из них небольшую армию, он несколько месяцев пытался взять штурмом Бахмут, но в итоге лишь потерял огромное количество завербованных зэков.

При этом Пригожин окончательно испортил и без того непростые отношения с российскими околокремлевскими элитами и Минобороны РФ.

В начале февраля стало известно, что у Пригожина возникли проблемы с вербовкой новых заключенных для восполнения гигантских потерь на фронте. Вскоре Пригожин лично заявил, что перестал вербовать зэков.

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