Предоставленный тренажер уже использует одна из украинских бригад.

Первая украинская бригада тактической авиации уже получила тренажер истребителя F-16.

Об этом сообщил Командующий Воздушными силами Николай Олещук. "F-16 становятся еще ближе, имеем в Украине первый тренажер американского истребителя, предоставленный Чехией. Его основной модуль уже тестируют специалисты на базе одной из бригад тактической авиации. Далее будет смонтирована гидравлика и кабина, чтобы пилот мог максимально почувствовать реалистичность тренировочного полета. Спасибо всем, кто помогает Украине укреплять авиационную компоненту", - рассказал Олещук.

По его словам, конечно, кроме самих F-16, нам надо создавать мощную учебно-материальную базу для нашей молодежи. "Призываю наших союзников участвовать в этой инициативе", - подчеркнул он.

Этот тренажер отличается от уже привычных украинским пилотам симуляторов, рассказал Александр Дякив, представитель командования подготовки Воздушных сил Украины. "Это не симулятор, это полноценный авиационный тренажер с реальной кабиной самолета F-16. Пилот может четко почувствовать органы управления, где они находятся, что он видит в полете, какие сигналы проходят", - сказал Олещук.

Помощь украинцам - что надо знать о передаче самолетов F-16

Ранее в Воздушных силах сообщили, что сейчас уже определенное количество украинских летчиков завершают свое обучение на западных современных истребителях F-16.

По мнению военного эксперта Богдана Долинце, первыми, кто узнает о появлении в небе Украины истребителей F-16, будут российские военные объекты и авиация.

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