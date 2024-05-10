По словам Орбана, Китай якобы является одним из столпов нового мирового порядка.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт поддерживает так называемый мирный план Китая по урегулированию войны в Украине.

"Сегодня Европа на стороне войны, единственным исключением является Венгрия, которая призывает к немедленному прекращению огня и мирным переговорам, а также поддерживает все международные усилия, направленные на мир", - заявил он на совместной пресс-конференции с лидером Китая Си Цзиньпином, пишет Hirado.

По словам Орбана, Китай якобы является одним из столпов нового мирового порядка. В связи с этим он заявил, что Венгрия поддерживает мирную инициативу, представленную лидером КНР.

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Война в Украине - позиция Китая

Более года назад Пекин выдвинул документ из 12 пунктов, в котором излагались общие принципы прекращения войны, но не вдавались в подробности. На то время этот план был встречен прохладно как в России, так и в Украине.

Поддержка Китая помогает России продолжать вести свою агрессивную войну против Украины, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

Он сказал союзникам по Североатлантическому Альянсу, что Китай помогает России в масштабах, которые "вызывают беспокойство" у Штатов.

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