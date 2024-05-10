От Берлина до Вильнюса правительства сталкиваются с растущей угрозой спонсируемых Россией актов саботажа и насильственного запугивания.

За серией все более явных, частых и скоординированных инцидентов по всей Европе, скорее всего, стоит рука российской военной разведки – ГРУ.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с этим вопросом. Отмечается, что в Германии двое подозреваемых, нанятых российской разведкой для нападения на военные базы, приехали в страну еще подростками. В Эстонии же молодые люди с криминальным прошлым были завербованы через Telegram для совершения актов вандализма в отношении автомобиля министра и национальных памятников за небольшие деньги.

В других странах Европы государственным служащим рекомендуют принять меры предосторожности, чтобы не подвергаться повышенному риску насилия со стороны поддерживаемых Россией представителей криминалитета. От Берлина до Вильнюса правительства сталкиваются с растущей угрозой спонсируемых Россией актов саботажа и насильственного запугивания на территории стран НАТО в преддверии выборов в Европейском союзе. Они наряду с решительной кампанией дезинформации призваны проверить на прочность поддержку Украины на континенте.

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"Наглость действий, санкционированных Кремлем, – спустя годы после отравления в Солсбери, которое, по мнению Великобритании, скорее всего, было заказано президентом России Владимиром Путиным, и убийства в Тиргартене в Берлине – привела одного высокопоставленного чиновника к выводу, что Москву больше не волнует, что ее могут поймать за совершением враждебных действий, и она перешла от более тонких форм тайного шпионажа к открытой жестокости в отношении западных целей", – пишет издание.

В пятницу в Лондоне перед судом предстанет британец, обвиняемый в совершении поджога связанного с Украиной склада в Восточном Лондоне. В ответ на это Великобритания выслала одного из ведущих российских дипломатов в рамках борьбы с российскими шпионами. В Польше прокуроры арестовали человека, которого они обвинили в сборе информации об аэропорте, служащем основным пунктом остановки для чиновников, направляющихся в Украину и обратно, по подозрению в содействии российскому заговору с целью убийства президента Владимира Зеленского.

Один из европейских чиновников заявил, что несколько инцидентов в Европе были частью координируемой ГРУ операции. Причем аналогичные действия проводились в разных столицах.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский недавно заявил, что "Россия уже много лет посылает в Европу "эскадроны смерти".

"У нас был завербованный Россией террорист, который пытался совершить террористический акт в Польше пару месяцев назад, и я уверен, что они пытаются сделать это и в других странах", – рассказал он.

По своей агрессивности, методам и масштабам поддерживаемые Россией акции представляют собой новую угрозу, исходящую от Кремля, и официальные лица отмечают, что недавняя серия атак имеет общие черты: в них часто участвуют местные жители, нанятые в основном через посредников в Интернете для нанесения ударов по целям на Западе или выполнения других вредоносных задач по приказу Москвы, пишет издание.

По словам одного из чиновников, весьма вероятно, что эта стратегия, направленная против всей Европы, была утверждена на самом высоком уровне в Москве. По словам другого собеседника издания, у России есть целенаправленная стратегия саботажа помощи Украине по всей Европе и вербовки местных жителей для помощи своим усилиям. В частности, на этой неделе разведывательная служба Литвы предупредила, что Россия пытается нанять жителей стран Балтии для совершения провокаций или нападений.

"Для этого все чаще используются социальные платформы, где размещаются объявления о поиске людей для вербовки, людей, готовых шпионить за вознаграждение, фотографировать инфраструктуру военных объектов стратегического значения, собирать данные о лицах и совершать акты саботажа или вандализма", – говорится в заявлении ведомства.

Тревогу бьют не только страны Балтии. В прошлом месяце в Германии были арестованы два человека за планирование "возможных диверсионных акций" против военных и промышленных объектов, включая объекты США. Например, против военной базы США в Графенвере, где украинские солдаты проходят обучение на танках "Абрамс".

"Опасность особенно высока для стран с коммунистическим прошлым или бывших когда-то частью Советского Союза, поскольку они потребляют российские СМИ и наиболее подвержены антиукраинской и антиевропейской пропаганде, добавил собеседник. Высший совет обороны Румынии в своем докладе предупредил о возможном проникновении российских шпионов в качестве "украинских беженцев" или даже о возможных диверсиях на военных перевозках в Украину", – пишет Bloomberg.

Россия пытается максимально использовать свою мощь, избегая при этом ответных реакций или немедленных контрмер, отмечает директор Европейского центра передового опыта по противодействию гибридным угрозам Тейя Тииликайнен.

Угроза для Европы со стороны РФ

Многие члены Европы более решительно относятся к российской агрессии, чем другие страны. Президент Чехии Петр Павел объяснил это тем, что страны Центральной и Восточной Европы имеют непосредственный опыт общения с Советским Союзом и Россией. И этот опыт нельзя назвать положительным.

Отметим, что на днях Financial Times со ссылкой на европейские разведслужбы заявило, что РФ "замышляет акты насилия и диверсий по всему континенту". В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что это не новость, и наша страна также отслеживает этот вопрос.

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