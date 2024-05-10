По словам Дениса Малюськи, судебная система должна справиться с исками от ТЦК о лишении водительских прав уклонистов.

Украинцам не стоит волноваться относительно своих данных, которые попали в реестр военнообязанных, заверил министр юстиции Денис Малюська в интервью BBC.

"Опасность есть всегда. Любая информация об украинских гражданах является сенситивной. Но, с другой стороны, я не думаю, что в этот реестр будет что-то включено, кроме того, что и так уже существует в украинских реестрах. Причем, часто публичных. Поэтому можно успокоить - вся информация, которая будет там содержаться - она и так где-то есть в каких-то реестрах", - сказал Малюська.

Он также объяснил, выдержит ли судебная система иски от ТЦК о лишении водительских прав людей, которые уклоняются от мобилизации.

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"Это будет вызов, с одной стороны. С другой стороны, возможно, не стоит ожидать, что это будет настолько огромный поток дел. И опять же, это не какие-то новые механизмы. У нас, например, эти механизмы ограничения - они схожи с теми, которые у нас применяются к неплательщикам алиментов. Таких неплательщиков алиментов в Украине исторически была цифра примерно где-то полмиллиона граждан. Ничего, как-то суды справились с полумиллионом. Я думаю, что здесь будет существенно меньше", - пояснил Малюська.

Реестр военнообязанных: последние новости

Ранее заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала, что для сбора данных, "Оберіг" взаимодействует с шестью другими реестрами: реестр Государственной налоговой службы, реестр Минюста, реестр Государственной регистрации актов гражданского состояния, реестр Государственной судебной администрации, реестр Государственной пограничной службы и реестр Министерства образования и науки.

Ранее представитель Президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский заявлял, что повестки онлайн, возможно, будут, но в долгосрочной перспективе. Для реализации такой опции нужно доработать механизм и изменить правила воинского учета.

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