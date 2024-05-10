Продать доллар можно в среднем по курсу 39,40 грн, евро - 42,40 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 10 мая, вырос сразу на 14 копеек - до 39,94 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,40 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 15 копеек и составляет 43,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,40 грн за евро.

Какой курс сегодня в обменниках Киева

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 39,95 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,85 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 20 копеек и составляет 43,15 грн/евро (курс продажи - 42,92 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 10 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,55 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 42,43 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 12 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет зависеть от того, какое направление выберет регулятор: либо "интенсивную девальвацию" наподобие апрельской, либо же "затишье" до лета. На наличном рынке ожидаются колебания курса в пределах 39-41 грн/долл. и 41-43,5 грн/евро.

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