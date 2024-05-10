Cовет директоров Apple ищет преемника, и эти два имени называются чаще всего.

В этом году Тиму Куку исполняется 64 года – в 2011 году он сменил Стива Джобса и уже проработал на своем посту дольше, чем средний генеральный директор из списка Fortune 500.

Если Джобс был талантливым изобретателем, то Кук сделал Apple одной из самых дорогих в истории: в 2003 году рыночная капитализация компании составляла около 7,88 миллиарда долларов, а сейчас – 2,8 триллиона. В результате этого Кук вошел в число 10 самых влиятельных генеральных директоров в мире, что делает поиск его замены действительно сложной задачей.

В ближайшее время он не собирается уходить из компании, но его отставка неизбежна. Поэтому совет директоров Apple ищет преемника, сообщает Bloomberg.

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По данным издания, один из главных претендентов на экстренную замену Тима Кука – текущий операционный директор Джефф Уильямс. В 2015 он выводил на рынок первый крупный продукт эпохи Кука – Apple Watch. Впрочем, он всего на 2 года моложе Кука, так что маловероятно, что он станет долгосрочным CEO.

Поэтому, по словам источников, наиболее вероятным преемником станет Джон Тернус, старший вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения. Его активное участие во всех новых продуктах и растущее влияние в компании делают его заметным кандидатом.

Тернас работает в Apple с 2001 года и имеет внушительный опыт. Он начинал с разработки дисплеев для Macbook, потом перешел в отдел iPad, затем стал отвечать за создание AirPods и iPhone, а с недавних пор – еще и за Apple Watch.

У Тернаса хороший послужной список, он не провалил ни одного проекта и его хвалят Тим Кук, Эдди Кью и многие другие высокопоставленные сотрудники компании. Еще одним важным фактором является возраст Тернуса. Ему еще нет 50 лет.

Напомним, на презентации 7 мая Apple представила два планшета. iPad Air теперь доступен в двух размерах – 11 и 13 дюймов: оба на чипе M2 и с IPS-матрицей. iPad Pro же получил OLED-дисплей, новый чип M4 и супертонкий корпус.

Следующая на очереди – WWDC 2024, которая стартует 10 июня. На ней покажут iOS 18 и других яблочные ОС. Ожидается, что iOS 18 принесет "самое крупное обновление в истории iPhone". Если повезет, на WWDC 2024 покажут и какие-нибудь железные новинки.

До конца 2024 года у Apple еще выйдут смартфоны iPhone 16, о которых уже практически все известно, юбилейные Apple Watch X и бюджетные наушники AirPods "для всех".

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