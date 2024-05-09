Какой церковный праздник отмечают 10 мая по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

10 мая православные верующие празднуют Светлую пятницу пасхальной недели, а также день памяти иконы Божией Матери "Живоносный источник". По новому церковному календарю в этот день вспоминают апостола Симона Зилота и почитают Киево-Братскую икону Божией Матери.

О традициях дня, приметах и запретах 10 мая, что отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

10 мая 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

10 мая по новому стилю (23 мая - по старому) - день памяти апостола Симона Зилота и Киево-Братской иконы Божией Матери.

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Симон Зилот родился и жил в Кане Галилейской, в I веке. Он принадлежал к 12 самым близким ученикам Христа. В доме Симона Иисус совершил одно из своих чудес - превратил воду в вино. Пораженный увиденным, Симон последовал за Спасителем.

Апостол отправился про­по­ве­до­вать в Иу­дею, Егип­ет, Ли­вию, Ки­ри­нею, Бри­та­нию. В день Вознесения он вместе с другими апостолами принял дар Свя­то­го Ду­ха. Погиб Симон во второй половине І века - есть версии, что его казнили или распяли на кресте. Похоронили святого в го­ро­де Ни­коп­сии, но святые мощи находятся в трех местах: Си­мо­но-Ка­на­нит­ско­м храме в Но­вом Афо­не, ба­зи­ли­ке апо­сто­ла Ан­дрея Пер­во­зван­но­го в Кель­не и со­бо­ре Свя­то­го Пет­ра в Ватикане.

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Киево-Братская икона Божией Матери, или Братская Богородица - один из самых почитаемых образов в Киеве.

Доподлинно неизвестно, как появилась чудотворная икона в Братском монастыре. По преданию, Богородица чудесно явилась в 1654 году в Вышгороде. В 1662 году, когда шла война России с Польшей, город разрушили татары, в том числе и храм святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Но икону успели вынести из храма и пустить по Днепру - река вынесла святыню на берег Подола, там ее нашли и перенесли в Братский монастырь. Образ стал одним из центральных храмовых икон Богоявленского собора Братского монастыря.

Другая легенда рассказывает, что в 1662 году татары захватили Вышгород и сделали из местных икон плоты, чтобы переправиться на другой берег Днепра. Страшная буря, которая поднялась, потопила всех, кроме татарина с Братской иконой. Она донесла его до Киева, и он остановился напротив Братского монастыря. Пораженный, татарин крестился, а икона с тех пор осталась на Подоле. После того, как монастырь ликвидовали в 1934 году, Киево-Братская икона считалась утраченной.

В 2000-х годах сотрудники Национального художественного музея обнаружили "подобие" Братской Богородицы в музейных хранилищах и установили, что в 1926 году икона попала в Киево-Печерскую лавру, а в 1948 году была зафиксирована в музейной книге учета. Список иконы начала XVIII века сохранился в Национальном художественном музее Украины.

В 2007 году в селе Горенка был основан приход в честь иконы Божьей Матери Киево-Братской. Также там действует женский монастырь, названный в честь иконы.

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10 мая православные по новому и старому стилю отмечают Светлую пятницу, а также вспоминают икону Божией Матери "Живоносный источник".

Светлая пятница изветтсна также как Прощеная пятница - это день прощения и примирения. В храмах продолжаются праздничные богослужения и настежь открыты Царские врата.

В этот же день традиционно почитают икону Божией Матери "Живоносный источник". По преданию, как-то раз слепой попросил воды у воина по имени Лев. Он долго не мог найти источник, где ее набрать, но услышал голос Богородицы - она указала место водоема, а также велела наложить на глаза слепого тину оттуда. Когда Лев это сделал, то слепец прозрел. Спустя время воин Лев стал императором, приказал очистить источник и построить рядом с ним храм.

На иконе "Живоносный источник" Богородица изображена с младенцем Христом над колодцем или чашей. Празднование установлено в память возрождения константинопольского храма "Живоносный источник", и чудес, совершенных там.

Праздник 10 мая по старому стилю - Светлая пятница, иконы Божией Матери "Живоносный источник", священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, родственника Господня.

О чем говорят приметы на 10 мая

В народном календаре 10 мая - праздник Симонов день. По его приметам судят о том, какими будут погода и лето:

дождь в этот день - лето тоже будет дождливое;

вечером кучевые облака собрались - завтра жди хорошую погоду;

птицы поют до рассвета - к дождю.

Также подмечают, если крот нарыл много земли возле своей норы, то тоже пойдет дождь, а если сильно жужжат пчелы - к солнечной и ясной погоде.

Что можно делать 10 мая

Апостол Симон считается покровителем супругов - святому молятся о благополучии в семейной жизни, женщины просят уберечь мужей от опасностей в жизни, также у святого просят исцеления от болезней.

Киево-Братскую икону Божией Матери просят защитить от нападения врагов, о защите Отечества, даровать добро и любовь. Считается, что Богородица находится к Богу ближе, поэтому к ней очень часто обращаются с просьбами и за благословением.

Перед иконой "Живоносный источник" молятся об избавлении от вредных привычек, излечении физических и душевных недугов, просят поддержки.

В этот день принято освящать воду, которой можно окроплять огороды - по народным поверьям, это поможет получить богатый урожай. Нужно примириться со всеми - простить и попросить прощения, в том числе и у тех, кого могли ненароком обидеть.

По народной традиции в этот день зятья должны пойти на поклон к тестям и тоже помириться с ними. Девушкам в Прощеную пятницу нужно умыться ледяной водой - считается, что это помогает продлить молодость.

Что нельзя делать 10 мая

В Светлую пятницу запрещается ругаться, сквернословить, осуждать.

Не следует идти на кладбище, а также запрещается охота и рыбалка. Лучше не заниматься тяжелой работой.

10 мая - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анисим, Василий, Семён, Сидор, Таисия.

Ранее мы публиковали православный календарь на май 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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