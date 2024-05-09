10 мая православные верующие празднуют Светлую пятницу пасхальной недели, а также день памяти иконы Божией Матери "Живоносный источник". По новому церковному календарю в этот день вспоминают апостола Симона Зилота и почитают Киево-Братскую икону Божией Матери.
О традициях дня, приметах и запретах 10 мая, что отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.
10 мая 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
10 мая по новому стилю (23 мая - по старому) - день памяти апостола Симона Зилота и Киево-Братской иконы Божией Матери.
Симон Зилот родился и жил в Кане Галилейской, в I веке. Он принадлежал к 12 самым близким ученикам Христа. В доме Симона Иисус совершил одно из своих чудес - превратил воду в вино. Пораженный увиденным, Симон последовал за Спасителем.
Апостол отправился проповедовать в Иудею, Египет, Ливию, Киринею, Британию. В день Вознесения он вместе с другими апостолами принял дар Святого Духа. Погиб Симон во второй половине І века - есть версии, что его казнили или распяли на кресте. Похоронили святого в городе Никопсии, но святые мощи находятся в трех местах: Симоно-Кананитском храме в Новом Афоне, базилике апостола Андрея Первозванного в Кельне и соборе Святого Петра в Ватикане.
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Киево-Братская икона Божией Матери, или Братская Богородица - один из самых почитаемых образов в Киеве.
Доподлинно неизвестно, как появилась чудотворная икона в Братском монастыре. По преданию, Богородица чудесно явилась в 1654 году в Вышгороде. В 1662 году, когда шла война России с Польшей, город разрушили татары, в том числе и храм святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Но икону успели вынести из храма и пустить по Днепру - река вынесла святыню на берег Подола, там ее нашли и перенесли в Братский монастырь. Образ стал одним из центральных храмовых икон Богоявленского собора Братского монастыря.
Другая легенда рассказывает, что в 1662 году татары захватили Вышгород и сделали из местных икон плоты, чтобы переправиться на другой берег Днепра. Страшная буря, которая поднялась, потопила всех, кроме татарина с Братской иконой. Она донесла его до Киева, и он остановился напротив Братского монастыря. Пораженный, татарин крестился, а икона с тех пор осталась на Подоле. После того, как монастырь ликвидовали в 1934 году, Киево-Братская икона считалась утраченной.
В 2000-х годах сотрудники Национального художественного музея обнаружили "подобие" Братской Богородицы в музейных хранилищах и установили, что в 1926 году икона попала в Киево-Печерскую лавру, а в 1948 году была зафиксирована в музейной книге учета. Список иконы начала XVIII века сохранился в Национальном художественном музее Украины.
В 2007 году в селе Горенка был основан приход в честь иконы Божьей Матери Киево-Братской. Также там действует женский монастырь, названный в честь иконы.
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10 мая православные по новому и старому стилю отмечают Светлую пятницу, а также вспоминают икону Божией Матери "Живоносный источник".
Светлая пятница изветтсна также как Прощеная пятница - это день прощения и примирения. В храмах продолжаются праздничные богослужения и настежь открыты Царские врата.
В этот же день традиционно почитают икону Божией Матери "Живоносный источник". По преданию, как-то раз слепой попросил воды у воина по имени Лев. Он долго не мог найти источник, где ее набрать, но услышал голос Богородицы - она указала место водоема, а также велела наложить на глаза слепого тину оттуда. Когда Лев это сделал, то слепец прозрел. Спустя время воин Лев стал императором, приказал очистить источник и построить рядом с ним храм.
На иконе "Живоносный источник" Богородица изображена с младенцем Христом над колодцем или чашей. Празднование установлено в память возрождения константинопольского храма "Живоносный источник", и чудес, совершенных там.
Праздник 10 мая по старому стилю - Светлая пятница, иконы Божией Матери "Живоносный источник", священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, родственника Господня.
О чем говорят приметы на 10 мая
В народном календаре 10 мая - праздник Симонов день. По его приметам судят о том, какими будут погода и лето:
- дождь в этот день - лето тоже будет дождливое;
- вечером кучевые облака собрались - завтра жди хорошую погоду;
- птицы поют до рассвета - к дождю.
Также подмечают, если крот нарыл много земли возле своей норы, то тоже пойдет дождь, а если сильно жужжат пчелы - к солнечной и ясной погоде.
Что можно делать 10 мая
Апостол Симон считается покровителем супругов - святому молятся о благополучии в семейной жизни, женщины просят уберечь мужей от опасностей в жизни, также у святого просят исцеления от болезней.
Киево-Братскую икону Божией Матери просят защитить от нападения врагов, о защите Отечества, даровать добро и любовь. Считается, что Богородица находится к Богу ближе, поэтому к ней очень часто обращаются с просьбами и за благословением.
Перед иконой "Живоносный источник" молятся об избавлении от вредных привычек, излечении физических и душевных недугов, просят поддержки.
В этот день принято освящать воду, которой можно окроплять огороды - по народным поверьям, это поможет получить богатый урожай. Нужно примириться со всеми - простить и попросить прощения, в том числе и у тех, кого могли ненароком обидеть.
По народной традиции в этот день зятья должны пойти на поклон к тестям и тоже помириться с ними. Девушкам в Прощеную пятницу нужно умыться ледяной водой - считается, что это помогает продлить молодость.
Что нельзя делать 10 мая
В Светлую пятницу запрещается ругаться, сквернословить, осуждать.
Не следует идти на кладбище, а также запрещается охота и рыбалка. Лучше не заниматься тяжелой работой.
10 мая - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анисим, Василий, Семён, Сидор, Таисия.
Ранее мы публиковали православный календарь на май 2024 с праздниками по новому и старому стилю.