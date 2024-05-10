Впервые за несколько лет WhatsApp получил новый дизайн – уже можно оценить

С новыми иконками и улучшенным темным режимом.

Разработчики WhatsApp обновили дизайн мобильного приложения для iPhone и Android. Практически все нововведения основаны на пожеланиях пользователей мессенджера, которым не нравилась навигация или цветовая палитра.

В первую очередь разработчики решили отказаться от зеленых фонов и плашек, предпочтя использовать фирменный цвет как акцент для значков уведомлений и кнопок. Темная тема также претерпела изменения – цвета стали контрастнее и мрачнее, что должно "уменьшить напряжение глаз в условиях недостаточной освещенности".

Больше всего изменения заметны в Android-клиенте, где панель вкладок была перемещена в нижнюю часть экрана, подобно iPhone. Вдобавок нововведения коснулись иллюстраций, которые стали более округлыми и контурными, а также анимаций и обоев для чата.

Видео дня

Редизайн мобильного приложения уже появился в апдейте для iOS и Android, но обновление распространяется постепенно – на это может потребоваться от 1 до 3 дней.

Недавно в WhatsApp появилась функция "беспарольного" входа на iPhone. Позже обещают добавить еще несколько фишек: расшифровка голосовых сообщений (в Telegram она платная), быстрый обмен файлами с людьми поблизости и поддержка анимированных стикеров.

А в ближайшее время через WhatsApp можно будет писать пользователям Telegram, Discord и не только. В бета-версию приложения уже добавили совместимость с другими мессенджерами. Эту фишку разработали из-за антимонопольного закона ЕС.

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