Российская сторона стала меньше полагаться на атаки наемников "Вагнера" в стиле живой волны в ключевых секторах.

Масштабы вербовки зэков в "вагнеровцы", похоже, вероятно сократились по сравнению с летом-осенью 2022 года.

Как пишет британская разведка, ссылаясь на данные Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) по состоянию на 31 января 2023 года, численность заключенных в РФ составляет 433 тысяч человек, что предполагает сокращение на 6 тысяч заключенных с ноября 2022 года.

Напротив, данные ФСИН показали сокращение на 23 тысячи человек с сентября по ноябрь 2022 года. "Вербовка "вагнеровцев", вероятно, была основным фактором, способствовавшим этому сокращению", - отмечают аналитики.

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Кроме того, неподтвержденные данные от украинских комбатантов за последние десять дней свидетельствуют о том, что российская сторона стала меньше полагаться на атаки наемников "Вагнера" в стиле живой волны в ключевых секторах.

"Значительная напряженность между ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ проявляется публично. Конкуренция между фракциями в российской элите, вероятно, частично ответственна за сокращение вербовки осужденных", - говорится в сводке разведки.

"Вагнеровцы" в Украине – Пригожин вербует зэков

В поисках пушечного мяса для будущих штурмов на Донбассе Пригожин начал вербовать заключенных на войну в Украину взамен на гарантии их освобождения из тюрем, если те выживут в боях.

Известны уже десятки случаев гибели на фронте отпетых преступников и серийных убийц.

Уже на ноябрь значительную часть в рядах "вагнеровцев" занимали не наемники с боевым опытом, а именно зэки.

Пригожин полагается на силы заключенных во время бессмысленных штурмов украинских позиций, отправляя их с голыми руками без поддержки артиллерии. Такие действия "повара Путина" вылились в ужасающие кадры усеянного трупами россиян поля где-то на Бахмутском направлении.

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