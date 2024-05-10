После второго полуфинала изменились фавориты.

После завершения второго полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2024" букмекеры обновили свои прогнозы.

В частности, теперь Украина покинула тройку лидеров и заняла 4 позицию. Вероятность победы дуэта Alyona Alyona и Jerry Heil, по мнению букмекеров, составляет 6%.

А вот после своего вчерашнего выступления представительница Израиля Эден Голан, которую ранее на репетиции освистали зрители, впервые попала в список фаворитов еврофанов. За одну ночь Эден поднялась сразу на семь позиций. Сейчас ее шансы на победу оценивают в 17%. Об этом сообщает официальный сайт Еurovision World.

Тройку лидеров по обновленным данным замыкает представитель Швейцарии - певец Nemo. Его шансы на победу оценивают в 12%.

К слову, на 5 месте пока находится Ирландия, после нее идет Франция. 7 место пророчат Италии, 8 - Нидерландам. Завершают первую десятку представители Греции и Финляндии.

К слову, имя победителя "Евровидения-2024" мы узнаем в субботу, 11 мая. Именно тогда состоится гранд-финал шоу в шведском городе Мальме, на котором споют представители из 26 стран мира. Украинки Alyona Alyona и Jerry Heil будут выступать под номером 2.

Напомним, ранее стало известно о смысле песни "Teresa & Maria" представительниц Украины на "Евровидении-2024".

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