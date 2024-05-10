На фронте за прошедшие сутки в целом произошло 95 боевых столкновений.

Россияне и в далее беснуются в намерении захватить новые территории, больше всего атаковали за прошедшие сутки на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке, отмечается, что за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 28 атак в районах населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Сокол, Новоселовка Первая, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области.

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На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 21 атаку в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новый, Роздоловка, Ивановское, Ступочки, Клищеевка и Андреевка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражено 13 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 4 атаки в районах населенных пунктов Новосадовое, Торское Донецкой области; Серебрянское лесничество Луганской области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 7 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, 2 раза безуспешно атаковал позиции наших войск.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки РФ нанесла 6 ракетных и 80 авиационных ударов, осуществила 127 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают их вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 радиолокационной станции, 2 складах боеприпасов, 1 средству противовоздушной обороны и 17 районах сосредоточения личного состава противника.

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Как сообщал УНИАН, за сутки до этого на Авдеевском направлении враг совершил 45 атак, на Бахмутском - 26.

4 мая военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко сказал, что риски прорыва есть по всей линии фронта, потому что активность врага чрезвычайно высока, ему нужна "добыча", в частности до 9 мая, чтобы российская пропаганда могла это использовать.

Вчера, 9 мая, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал, что у россиян были определенные успехи на Авдеевском направлении, но они не полезны для них, а вот от битва за Часов Яр, которая продолжается, зависит как минимум судьба 4-х крупных городов, поэтому его судьба стратегически важна.

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