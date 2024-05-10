В ближайшие дни Землю охватит мощная магнитная буря класса G4. Об этом сообщает The Watchers.
Множественные выбросы корональной массы обрушатся на нашу планету уже под конец дня 10 мая и 11 мая. Начиная с конца 10 мая по 11 мая 2024 года.
Сильное воздействие G4 ожидается 11 мая, последствия этой бури могут ощущаться 12 и 13 мая.
G4 - вторая по величине геомагнитная буря по шкале NOAA. Подобные магнитные бури возникают примерно 100 раз за солнечный цикл, который длится 11 лет. Единственная буря сильнее G4 - это G5 - экстремальная, которая бывает примерно четыре раза за цикл.
Магнитная буря начнется уже поздно вечером 10 мая. Ожидается что три вспышки, покинувшие Солнце 8 и 9 мая, сольются в одну и столкнутся с Землей. Такие выбросы ученые называют "каннибальскими".
За этим ударом последует вспышка, которая произошла на Солнце 8 мая. Четвертый выброс образовался во время солнечной вспышки 9 мая. Он также столкнется с Землей через 2-3 дня, усугубив и без того серьезно нарушенные условия.
Однако это еще не конец. 9 мая произошла еще одна солнечная вспышка класса X. Как сообщается, вполне вероятно, что этот выброс также направляется к Земле.
"Объедините все это вместе, и вы получите чрезвычайно активную солнечную активность, которая приведет к сильной геомагнитной буре в течение следующих нескольких дней. Эта последовательность событий будет долго анализироваться и обязательно войдет в учебники истории", - сообщает издание.
Ожидается, что солнечная активность сохранится на высоком или очень высоком уровне до 11 мая.
Как защититься от магнитных бурь - советы
Считается, что магнитные бури могут влиять на людей, в том числе, с хроническими заболеваниями. Чтобы минимизировать это влияние, поддерживайте здоровый образ жизни: занимайтесь спортом, питайтесь правильно и хорошо отдыхайте.