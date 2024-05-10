Сразу несколько солнечных вспышек сольются в одну и ударят по нашей планете.

В ближайшие дни Землю охватит мощная магнитная буря класса G4. Об этом сообщает The Watchers.

Множественные выбросы корональной массы обрушатся на нашу планету уже под конец дня 10 мая и 11 мая. Начиная с конца 10 мая по 11 мая 2024 года.

Сильное воздействие G4 ожидается 11 мая, последствия этой бури могут ощущаться 12 и 13 мая.

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G4 - вторая по величине геомагнитная буря по шкале NOAA. Подобные магнитные бури возникают примерно 100 раз за солнечный цикл, который длится 11 лет. Единственная буря сильнее G4 - это G5 - экстремальная, которая бывает примерно четыре раза за цикл.

Магнитная буря начнется уже поздно вечером 10 мая. Ожидается что три вспышки, покинувшие Солнце 8 и 9 мая, сольются в одну и столкнутся с Землей. Такие выбросы ученые называют "каннибальскими".

За этим ударом последует вспышка, которая произошла на Солнце 8 мая. Четвертый выброс образовался во время солнечной вспышки 9 мая. Он также столкнется с Землей через 2-3 дня, усугубив и без того серьезно нарушенные условия.

Однако это еще не конец. 9 мая произошла еще одна солнечная вспышка класса X. Как сообщается, вполне вероятно, что этот выброс также направляется к Земле.

"Объедините все это вместе, и вы получите чрезвычайно активную солнечную активность, которая приведет к сильной геомагнитной буре в течение следующих нескольких дней. Эта последовательность событий будет долго анализироваться и обязательно войдет в учебники истории", - сообщает издание.

Ожидается, что солнечная активность сохранится на высоком или очень высоком уровне до 11 мая.

Как защититься от магнитных бурь - советы

Считается, что магнитные бури могут влиять на людей, в том числе, с хроническими заболеваниями. Чтобы минимизировать это влияние, поддерживайте здоровый образ жизни: занимайтесь спортом, питайтесь правильно и хорошо отдыхайте.

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