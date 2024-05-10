По словам Дениса Малюськи, Украина сможет мобилизовать около 10 тысяч заключенных.

Параллели между мобилизацией заключенных в Украине и российскими войсками в составе "Вагнера", "Шторм Z" и "Шторм V" существуют, заявил в интервью BBC Денис Малюська, министр юстиции Украины.

"Я был бы слепой, если бы не видел параллели. Безусловно, параллель существует. Не надо обманывать себя, но все же речь идет о разнице в подходах. У них это была принудительная мобилизация, у них всех заставили пойти, у них никого не готовили, без подготовки это было большей частью просто "мясо". Мы же о других историях говорим, это контракт (на службу в ВСУ). Контракт - это согласие, это юридические механизмы, не просто завербовали, выпустили, потом не знают, что сделать", - сказал Малюська.

Он также отметил, что благодаря мобилизации заключенных и людей с судимостями, Силы обороны Украины могут пополнить свои подразделения на 10-20 тысяч человек.

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"Точно не больше. Но опять же, вопрос в подходах. Я говорю цифры абсолютно не просчитаны, потому что в зависимости от каждого сценария количество будет разное. от военно-врачебных комиссий тоже многое зависит. Если честно, совсем откровенно - я не очень понимаю... Вот у нас уже был опыт прохождения заключенными ВВК. Этот подход, где перед тобой должен быть человек с идеальным здоровьем. По крайней мере, они применяли в отношении наших учреждений такой подход", - пояснил Малюська.

Мобилизация заключенных в Украине: что известно

Накануне Верховная Рада Украины приняла закон, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ. Согласно закону, не могут быть мобилизованы осужденные за тяжкие преступления, в частности, умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие, а также те, кто получили сроки за преступления против основ национальной безопасности.

По мнению председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, сейчас мобилизационный ресурс среди заключенных составляет 10-15 тысяч человек.

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