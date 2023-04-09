Родственники российских военных не знали об их смерти.

Отправленных на войну против Украины жителей российской Тувы, родины министра обороны РФ Сергея Шойгу, родственники обнаружили похороненными в более чем 1000 километров от их дома – в Новосибирске.

Как пишет издание "Новая Тыва" со ссылкой на местные чаты в Viber, родственники ликвидированных российских военных не были оповещены об их смерти. Они узнали обо всем только по фото с кладбища.

Издание отмечает, что такой подход помогает военному командованию избавиться от претензий родственников погибших солдат на выплаты.

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"В этих группах люди пишут, что родственники погибших были не в курсе не то что этих похорон, даже самого факта смерти этих солдат! То есть, получается, "доблестное" Министерство обороны во главе с нашим "великим" земляком Шойгу даже не удосуживаются оповестить родственников о гибели солдат. Очевидно, это делается для того, чтобы не платить страховое обеспечение и единовременные пособия родственникам. Иначе почему даже нельзя сообщить о смерти и дать людям похоронить родных на своей земле?", – пишет "Новая "Тыва".

Местное издание "7×7" напоминает, что часть мобилизованных из Тувы с октября проходила обучение в Новосибирске, где и были обнаружены могилы.

Похороны российских военных - скандалы

Российские оккупанты, развязавшие захватническую войну против Украины, продолжают гибнуть на нашей земле сотнями. По территории РФ разрастаются новые кладбища. Только на одном из них – в станице Бакинская Краснодарского края – за последние недели появились сотни новых могил наемников ЧВК "Вагнера".

Кое-где наемников не изъявляют желания хоронить с почестями, это уже приводило к скандалу. Так, власти города Горячий Ключ в Краснодарском крае РФ выступили против того, чтобы хоронить наемников ЧВК "Вагнера" на их территории. Тогда как признавался главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, на местные власти пришлось оказать давление, чтобы все же похоронить наемников. Впоследствии Пригожин выступил за введение наказания за отказ хоронить "вагнеровцев".

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