Была использована взрывчатка с дистанционным подрывом и с дополнительными горючими смесями.

В первую ночь зимы на России произошел взрыв на участке нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть продолжает поставляться в некоторые страны Европы, подпитывая финансовые и военные возможности агрессора. Об этом сообщил УНИАН источник в украинской разведке.

"Атака на нефтепровод была осуществлена недалеко от населенного пункта Казинские Выселки, что на участке нефтепровода Таганрог-"Липецк", - сообщил он.

При этом собеседник отметил, что была использована взрывчатка с дистанционным подрывом и с дополнительными горючими смесями для достижения большего горения.

В социальных сетях свидетели отметили, что в районе Казинских Выселок был слышен грохот, который сопровождался яркими вспышками.

Собеседник из украинской разведки заверил, что российская нефтяная сеть продолжит взрываться и гореть, пока враг не оставит попыток атаковать Украину.

Поражение вражеских объектов - последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 13 августа 2025 года беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в двух областях РФ, а также нефтеперекачивающую станцию в Брянской области.

Там расположена линейная производственно-диспетчерская станция "Унеча" нефтепровода "Дружба". Оттуда российская нефть идет в Беларусь, Балтику и Венгрию через Украину.

На этом фоне командующему Сил беспилотных систем, закарпатцу Роберту "Мадьяру" Бровди запретили въезд в Венгрию.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, заявил, что удары дронов по нефтепроводу "Дружба" является "нападением на суверенитет Венгрии".

Вас также могут заинтересовать новости: