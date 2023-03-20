Такое заявление он сделал на фоне скандала с отказом хоронить наемников в Краснодарском крае.

Главарь российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин хочет наказывать тех, кто отказывается хоронить его наемников.

"Есть еще одна проблема, с которой мы столкнулись и которую, вероятнее всего, нужно будет законодательно решить – это наказание за отказ в захоронении участников СВО", - цитирует Пригожина его пресс-служба.

Главарь "Вагнера" добавил, что его просьба запретить дискредитировать наемников и "не упоминать каждый раз о том, что погиб разбойник, хулиган или мошенник", уже была выполнена.

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Что предшествовало

В России довольно часто отказываются с почестями хоронить зэков-"вагнеровцев", но накануне произошел скандал всероссийского масштаба. В городе Горячий Ключ в Краснодарском крае РФ начали хоронить наемников ЧВК "Вагнера". Против захоронений участников войны против Украины здесь ранее выступала местная власть.

Однако наемников все равно продолжают там хоронить десятками. Сам Пригожин тем временем опубликовал комментарий, в котором напомнил, что на местные власти пришлось давить, чтобы организовать захоронение.

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