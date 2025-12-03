План заключается в том, чтобы предотвратить возможность отдельных стран ЕС отменять санкции против России.

Исполнительная власть Европейского Союза предлагает юридическое решение, которое позволит избежать необходимости Бельгии выплачивать миллиарды евро в случае, если Венгрия наложит вето на продление санкций против Москвы.

Об этом сообщают источники Politico.

Главный страх Бельгии заключается в том, что если 140 миллиардов евро будет предоставлено Украине, одна пророссийская страна ЕС, такая как Венгрия или Словакия, может наложить вето на возобновление режима европейских санкций против Москвы. Это потребует от Бельгии немедленного возвращения России недостающих миллиардов.

Видео дня

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пока может сделать именно это, поскольку санкции требуют единодушия и должны возобновляться каждые шесть месяцев.

Комиссия теперь нашла способ обойти проблему "имени Орбана": она хочет прибегнуть к пункту в статье 122 договора ЕС, который позволяет правительствам решать "в духе солидарности между государствами-членами относительно мер, соответствующих экономической ситуации".

Комиссия планирует интерпретировать это так, что учитывая огромные финансовые ставки, в этом случае квалифицированного большинства стран будет достаточно для одобрения продления санкций, лишая Венгрию потенциального права вето. Эта стратегия - способ обеспечить поддержку Бельгии.

Юристы Евросоюза соглашаются, что гибкая формулировка статьи 122 оправдывает пересмотр требований по единогласию, поскольку отмена санкций принесет хаос в европейскую экономику. Такое толкование также может быть использовано для уменьшения частоты голосований по возобновлению санкций с каждых шести месяцев до одного раза в три года.

Сейчас время имеет решающее значение, поскольку неудача в достижении соглашения оставит Украину с ограниченным бюджетом для борьбы с российской агрессией, прежде чем бюджет Киева иссякнет в апреле.

Ключевой вопрос заключается в том, удовлетворит ли решение Комиссии премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера и побудит ли его санкционировать высвобождение российских средств из банка Euroclear в Брюсселе.

Саммит ЕС, где рассмотрят вопрос российских активов, состоится 18 декабря. Сейчас разрабатывается правовая база, а полное предложение Бельгии по займу ожидается в 3 декабря.

Репарационный кредит для Украины - последние новости

В конце ноября премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, который против передачи росактивов Украине, высказал специфический тезис, что такой шаг может сорвать потенциальную "мирную сделку".

В ответ де Вевер натолкнулся на критику со стороны части дипломатов ЕС, которые предположили, что Бельгия имеет скрытую мотивацию удерживать у себя росактивы из-за немалых налогов, поступающих в местный бюджет от замороженных средств.

В то же время экономист Олег Пендзин призвал не сосредотачивать внимание на бельгийском отказе, напоминая о существовании венгерского премьера Виктора Орбана, который точно не согласует передачу росактивов даже при изменении решения де Вевера.

Вас также могут заинтересовать новости: