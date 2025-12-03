Также перед переговорами с США российский диктатор заявил, что РФ готова вести войну в Европе.

Россияне отклонили пересмотренное мирное соглашение о прекращении войны в Украине после того, как пятичасовые переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и представителями США не принесли результата. Такую встречу анализирует издание The Times.

Журналисты напомнили, что встреча, на которой присутствовали спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, состоялась после того, как российский диктатор обвинил Европу в попытках саботировать мирные переговоры "абсолютно неприемлемыми" требованиями.

В то же время в своих заявлениях, которые не давали большой надежды на быстрый прогресс в достижении мира, Путин подчеркнул, что РФ "готова" вести войну в Европе.

"Мы не планируем воевать с Европой. Но если Европа захочет и начнет, мы готовы уже сейчас", - пригрозил он.

В свою очередь Уиткофф и Кушнер были вынуждены ждать несколько часов, прежде чем встретиться с российским диктатором. Встреча началась около 19:00 по местному времени, а закончилась около полуночи.

После чего советник Путина Юрий Ушаков назвал встречу "полезной, конструктивной и значимой". Однако он добавил:

"Мы не приблизились к решению кризиса в Украине, и впереди еще много работы".

По его словам, обе стороны договорились не разглашать суть переговоров. Однако "были некоторые моменты, с которыми мы могли согласиться", а Путин "не скрывал нашей критической, даже негативной позиции по ряду предложений", отметил Ушаков.

"Двух бизнесменов в московском аэропорту "Внуково" встретил Кирилл Дмитриев, глава российского суверенного фонда, после того как они прилетели на самолете Виткоффа из Флориды. Пока Дмитриев проводил для двух американцев экскурсию по Красной площади, Путин находился в другом месте Москвы, где участвовал в инвестиционном саммите, на котором он дал сокрушительную оценку европейским усилиям по прекращению войны", - подчеркнули в The Times.

По словам журналистов, скорее всего, стало понятно, что Путин отклонил пересмотренное мирное соглашение, обвинив европейских союзников Украины в том, что они "имели целью лишь одно - полностью заблокировать весь мирный процесс и выдвинуть требования, которые являются абсолютно неприемлемыми для России".

"После своих комментариев, в которых он, очевидно, осудил украинское контрпредложение к 28-пунктному мирному плану, согласованному во время тайных переговоров в Майами в октябре, Путин смягчил свою позицию во время встречи с Виткоффом и Кушнером в Кремле. В своей вступительной речи, записанной российским государственным телевидением, Путин сказал, что "рад" видеть двух американских переговорщиков", - добавляют в издании.

В частности российский диктатор сказал им:

"Вы прогулялись по городу. Это замечательный город".

Переговоры США и России - последние новости

В то же время The Wall Street Journal писал, что встреча России и США не убрала главного "камня преткновения" мирных переговоров. В частности советник Путина Юрий Ушаков, присутствовавший на встрече, сказал, что территориальный вопрос является одним из важнейших для РФ, однако сторонам пока не удалось достичь компромисса.

"Некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемыми, хотя их необходимо обсудить. Некоторые предложенные формулировки нас не устраивают. То есть работа будет продолжена", - отметил он.

В свою очередь московский корреспондент Sky News Айвор Беннет сообщил, что Россия намеренно заявила о "захвате" Покровска перед переговорами с США.

"Это было сообщение, призванное подтвердить доминирование России и, как следствие, усилить ее требования, а не ослабить их", - считает журналист.

