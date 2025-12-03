Оба средства являются удобными для использования.

Жидкие стиральные средства, капсулы или порошки имеют свои плюсы и минусы, поэтому, скорее всего, у вас на это есть свои причины, почему вы выбираете один из них. Однако, как пишет Better Homes and Gardens, если вы не пользуетесь жидкими стиральными средствами, то, возможно, вам стоит пересмотреть такое решение.

В частности издание спросило эксперта по стирке о преимуществах использования жидкого стирального порошка. Как оказалось, список плюсов оказался длиннее, чем ожидалось.

Почему жидкий стиральный порошок является лучшим?

"Нельзя сказать, что один вид стирального порошка является лучшим; важны также ингредиенты. Стоит проверять список ингредиентов и убедиться, что выбранный вами вид стирального порошка содержит ингредиенты, необходимые для эффективного действия", - отметила Мэри Гаглиарди, известная как Dr. Laundry, ученый компании Clorox и эксперт по вопросам уборки.

Поэтому она назвала 8 причин, почему такой вид порошка является удачным выбором.

Используется как средство для предварительной обработки пятен

"Да, жидкий стиральный порошок может выполнять функцию готового средства для предварительной обработки пятен. С помощью колпачка нанесите немного жидкости непосредственно на пятно, втирайте ее и следуйте инструкциям производителя относительно рекомендуемого времени воздействия неразведенного средства на ткань", - объяснила Гаглиарди.

По словам экспертов, таким образом жидкость глубоко проникнет в волокна, благодаря чему пятно легче выйдет во время стирки.

Лучше расщепляет жир и масло

После успешной предварительной обработки пятна в соответствии с типом ткани, постирайте его в жидком стиральном порошке. Такая формула может эмульгировать жир и масло эффективнее, чем, к примеру, порошок.

Может уменьшить отложения жесткой воды

Гаглиарди рекомендует учитывать качество воды в вашем доме, когда вы выбираете тип стирального порошка.

"Люди, которые имеют жесткую воду (и не имеют системы смягчения воды для удаления минералов из воды), могут отдавать предпочтение жидким средствам, чтобы ограничить накопление осадка на ткани", - посоветовала эксперт.

Оставляет меньше следов

Даже если в вашем доме нет проблем с жесткой водой, жидкие моющие средства реже оставляют следы на одежде и постельном белье, чем другие виды порошка.

"Возможно, что капсулы и листы не полностью растворяются в стиральной машине, что приводит к стойким пятнам от моющего средства на тканях. Порошковое моющее средство может оставаться комковатым в течение всего цикла стирки и оставлять пылевые остатки после его окончания. Конечно, это происходит при использовании чрезмерного количества любого моющего средства, включая жидкое, поэтому убедитесь, что вы используете правильное количество для каждой загрузки белья", - отметили в Better Homes and Gardens.

Позволяет регулировать дозировку

По словам специалистов, жидкий стиральный порошок значительно облегчает регулирование количества средства, которое требуется для каждой стирки. То же самое можно сделать и с порошком, однако регулирование капсул или листов для стирки намного сложнее, ведь они содержат фиксированное количество. В частности одной капсулы или листа может быть недостаточно для сильно загрязненной загрузки, а двух может оказаться слишком много.

Лучше растворяется в воде

"Люди, которые живут в холодном климате, зимой могут стирать при гораздо более низких температурах, поэтому жидкости могут быть хорошим выбором, поскольку они легче растворяются в воде во время цикла стирки", - заверила Гаглиарди.

Лучше подходит для вещей, требующих особого ухода

Если вы ищете специальное средство для чувствительной кожи, детской одежды, деликатных шерстяных вещей или для дезинфекции потной спортивной одежды, вы найдете больший выбор вариантов в жидкой форме.

Создает меньше отходов от упаковки

Несмотря на то, что большинство контейнеров для жидких моющих средств изготовлены из пластика, они также подлежат переработке.

"Некоторые способы, которыми мы это сделали, включают концентрацию формул и переработку упаковки. Это дает людям, которые предпочитают жидкие продукты, несколько отличных вариантов", - добавила эксперт.

Другие советы экспертов

