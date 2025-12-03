Стали известны имена девяти финалистов Национального отбора на "Евровидение-2026".
Сегодня, 3 декабря, Суспільне на официальные странице в Instagram опубликовало список тех артистов, которые будут соревноваться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе. К слову, в него попали четверо исполнителей, которые ранее участвовали в Нацотборе, а именно Jerry Heil, LAUD, группа MOLODI и Monokate
Полный список финалистов Нацотбора на "Евровидение-2026"
- Jerry Heil
- LAUD
- LELÉKA
- MOLODI
- Monokate
Mr. Vel
The Elliens
Valeriya Force
ЩукаРиба.
К слову, музыкальный продюсер конкурса Джамала прокомментировала выбор девяти исполнителей так:
"Это был очень непростой выбор - формирование шортлиста Нацотбора-2026. Впереди - голосование зрителей. И хочется попросить всех не пренебрегать им, ведь решается судьба шестерых артистов. Поэтому очень важно, чтобы зрители были активными и голосовали за своих фаворитов".
Кстати, еще будет онлайн-голосование за 10-го финалиста. Полный список участников финала организаторы обнародуют до 15 января 2026 года, а сам финал Нацотбора состоится в феврале.
Напомним, ранее впервые еврофаны оценили участников Нацотбора на "Евровидение-2026".