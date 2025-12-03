10-го участника будут выбирать благодаря онлайн-голосованию.

Стали известны имена девяти финалистов Национального отбора на "Евровидение-2026".

Сегодня, 3 декабря, Суспільне на официальные странице в Instagram опубликовало список тех артистов, которые будут соревноваться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе. К слову, в него попали четверо исполнителей, которые ранее участвовали в Нацотборе, а именно Jerry Heil, LAUD, группа MOLODI и Monokate

Полный список финалистов Нацотбора на "Евровидение-2026"

Jerry Heil

LAUD

LELÉKA

MOLODI

Monokate

Mr. Vel

The Elliens

Valeriya Force

ЩукаРиба.

К слову, музыкальный продюсер конкурса Джамала прокомментировала выбор девяти исполнителей так:

Видео дня

"Это был очень непростой выбор - формирование шортлиста Нацотбора-2026. Впереди - голосование зрителей. И хочется попросить всех не пренебрегать им, ведь решается судьба шестерых артистов. Поэтому очень важно, чтобы зрители были активными и голосовали за своих фаворитов".

Кстати, еще будет онлайн-голосование за 10-го финалиста. Полный список участников финала организаторы обнародуют до 15 января 2026 года, а сам финал Нацотбора состоится в феврале.

Напомним, ранее впервые еврофаны оценили участников Нацотбора на "Евровидение-2026".

Вас также могут заинтересовать новости: