Поэтому президент Украины уже возвращается домой.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американской делегацией, в состав которой входит спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, была отменена. Она должна была состояться в Брюсселе. Об этом сообщил журналист Алекс Рафоглу.

"По информации источников, встреча в Брюсселе отменена. Зеленский возвращается домой", - написал он.

Также журналист, ссылаясь на заявление Кремля, отметил, что Уиткофф и Кушнер "пообещали" после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным отправиться в Вашингтон.

В то же время The Wall Street Journal писал, что встреча России и США не убрала главного "камня преткновения" мирных переговоров. Речь идет о территориальном вопросе, который стал одним из главных препятствий на пути к соглашению.

В частности советник Путина Юрий Ушаков, присутствовавший на встрече, заявил, что территориальный вопрос является одним из важнейших для Москвы, однако сторонам пока не удалось достичь компромисса.

В свою очередь московский корреспондент Sky News Айвор Беннет отметил, что Россия намеренно заявила о "захвате" Покровска перед переговорами с США.

"Не случайно накануне визита американской делегации в Москву Россия объявила о "захвате" Покровска, ключевой стратегической цели в Донецкой области. Это было сообщение, призванное подтвердить доминирование России и, как следствие, усилить ее требования, а не ослабить их", - считает журналист.

