Украинские военные ликвидировали вражескую группу и захватили документы противника.

На Донецком направлении украинские спецназовцы уничтожили группу российских оккупантов, вернув контроль над позицией. Как сообщили в Силах специальных операций, во время прямых действий операторы ССО вступили в близкий контакт с противником.

По словам военных, первый контакт завершился мгновенно - один оккупант был ликвидирован. Еще двое военных РФ пытались осуществить обход с фланга, однако были вовремя обнаружены и уничтожены.

"В ходе дальнейшего продвижения группа ССО уничтожила еще одного оккупанта. При осмотре его тела произошел подрыв гранаты, которую тот заблаговременно подложил под себя. Наши воины оперативно среагировали и не понесли потерь. Подгруппа прикрытия также "минуснула" одного военного РФ, который входил в состав группы подкрепления противника", - рассказали в ССО.

Видео дня

В результате операции: ликвидировано 5 оккупантов, возвращен контроль над позицией, захвачены вражеские документы, средства связи и другие важные трофеи врага.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, ранее украинские морские пехотинцы во время успешной зачистки Ивановки Межевской общины Синельниковского района и южных окраин указанного населенного пункта на Днепропетровщине, взяли в плен 19 российских солдат.

Все они служили в составе 228-го штурмового полка 90-й танковой дивизии РФ. На видео оккупанты все называют это подразделение оккупационной армии, а также проговаривают свои имена и фамилии. Во время этой же операции морпехи ликвидировали 53 оккупантов.

В то же время высокопоставленный чиновник НАТО сообщил, что россияне контролируют более 95% Покровска. Он отметил, что сейчас Украина проводит организованный отвод своих войск из города.

По словам чиновника, если Покровск будет полностью захвачен, Россия, скорее всего, будет использовать город для логистики и как плацдарм для атак на другие города в Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: