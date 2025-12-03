Путин назвал назвав недавно предложенные изменения в мирном плане США для Украины "абсолютно неприемлемыми".

Пятичасовая встреча в Кремле президента России Владимира Путина с посланниками США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером завершилась без достижения соглашения о прекращении войны. В России назвали переговоры "полезными" и "конструктивными", однако ключевой вопрос остается нерешенным, пишет The Wall Street Journal.

Советник Путина Юрий Ушаков, присутствовавший на встрече, заявил, что территориальный вопрос является одним из важнейших для Москвы, но сторонам пока не удалось достичь компромисса.

"Некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемыми, хотя их необходимо обсудить. Некоторые предложенные формулировки нас не устраивают. То есть работа будет продолжена", - заявил он.

Территориальный вопрос стал одним из главных препятствий на пути к соглашению. Россия потребовала от Киева уступить весь Донбасс, однако президент Украины Владимир Зеленский отказался отдавать территории, которые Россия так и не захватила за почти четыре года боевых действий.

В преддверии встречи во вторник Путин обвинил европейских лидеров в попытках затянуть войну, назвав недавно предложенные изменения в мирном плане США для Украины "абсолютно неприемлемыми".

"Все эти изменения направлены на одно - заблокировать весь этот мирный процесс", - заявил он.

При этом он добавил, что в Европе ошибаются, если думают, что России можно нанести стратегическое поражение. Он также заявил, что Россия готова воевать с Европой в случае нападения.

"Мы не планируем воевать с Европой, я уже сто раз говорил об этом. Но если Европа захочет воевать с нами и начнёт это делать, то мы готовы прямо сейчас", - заявил российкий лидер.

Эти высказывания стали одной из самых резких критических замечаний Путина в адрес Европы, отмечает WSJ.

В то же время, высокопоставленный представитель НАТО проигнорировал высказывания Путина о Европе, заявив, что альянс един. По словам чиновника, у России нет ни численности войск, ни военного потенциала, чтобы победить Организацию Североатлантического договора в Европе.

Такие многочисленные этапы пересмотра и изменений иллюстрируют сложность разработки плана, который удовлетворит обе стороны, пишет WSJ.

Так, во вторник Кремль заявил о готовности отработать предложение США, но подтвердил давнюю позицию России, согласно которой любое урегулирование конфликта путем переговоров должно быть направлено на устранение его "коренных причин" — так Москва обозначает противодействие прозападному курсу Украины и расширению НАТО на восток.

