Он отметил, что излишняя честность в отношениях с партнером может серьезно навредить.

Правда в том, что не всякая честность так полезна, как большинство думает, и, не всякое молчание так обманчиво, как нас заставляют верить.

Такое мнение высказал психолог Марк Треверс, пишет PsychologyToday. Он отметил, что исследования все чаще показывают, что знание того, когда промолчать, иногда помогает сохранить связь гораздо надежнее, чем прямолинейная честность.

Психолог посоветовал тем, кто в отношениях, хранить эти две вещи в тайне от партнера.

1. Изменения внешности

Возможно, вам покажется нормальным указать на изменения в теле вашего партнера. К примеру, если вы обратите внимание на небольшой набор веса, несколько новых морщинок или на высыпания. Все это может показаться как будто вы помогаете ему заботиться о себе.

Треверм предупредил, что подобные комментарии о внешнем виде вашего партнера, даже самые благие, могут быть восприняты как придирки.

Он привел пример, что согласно исследованию, опубликованному в журнале Family, Systems, and Health, около 55% людей после разговора о своем весе со своим партнером, чувствуют себя хуже, даже если это был просто разговор про меж дупрочим.

То есть, после таких разговоров результат один: неуверенность, застенчивость и стыд.

Кроме того, как отметил психолог, в 9 случаях из 10 любые замеченные вами изменения не будут новостью для вашего партнера.

"Он живет в своем теле каждый день своей жизни; если вы это заметили, то он почти наверняка уже это заметил", - отметил Треверс.

"В следующий раз, когда вы поймаете себя на мысли о каких-то изменениях в теле партнера, остановитесь. Спросите себя, действительно ли то, что вы собираетесь сказать, является добрым. И, что еще важнее, оцените, действительно ли это необходимо", - посоветовал специалист.

2. Неконструктивная критика

Совершенно нормально иметь пару вещей, которые вам не особенно нравятся в партнере. Он может быть замечательным и любящим во всех остальных отношениях - за исключением, возможно, того, как он справляется со стрессом, склонности к прокрастинации, друзей, или некоторых его жизненных решений, которые, по вашему мнению, ему не подходят.

Возможно, в какой-то момент или в особенно тяжелый день у вас возникнет искушение высказать ему свою неприязнь к этим вещам. Вы даже можете поверить, что принцип честности в ваших отношениях требует этого.

"Однако существует очень тонкая грань между полезной честностью и излишней критикой", - предупредил психолог.

Он отметил, что, если то, что вы собираетесь сказать, не исходит из искреннего желания помочь вашему партнеру стать лучше или изменить свою жизнь, то маловероятно, что ваши слова будут восприняты конструктивно.

Например, вы можете подумать, что слова "Ты вечно тратишь деньги на ненужные вещи" или "Тебе действительно не стоит это есть, это так вредно для здоровья" помогут ему сделать правильный выбор. Но ваш партнер, вероятно, воспримет это как нападки, а не как полезную информацию.

Как показало исследование, опубликованное в журнале Behavior Therapy, восприятие партнером критики в свой адрес может сильно различаться. Однако это во многом зависит от того, как эта критика сформулирована; некоторые ее формы гораздо более разрушительны, чем другие.

Психолог отметил, что все это означает, что когда вами движет раздражение, а не эмпатия, ваш партнер почти наверняка почувствует разницу по тому, как это прозвучит. То, что вам кажется "честным", он воспримет как осуждение. Это подорвет его уверенность в себе и чувство безопасности рядом с вами.

