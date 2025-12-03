У фиников более низкий гликемический индекс, поэтому они могут быть полезнее для поддержания уровня сахара в крови, чем инжир.

Инжир и финики во многом похожи по содержанию сахара, клетчатки и необходимых питательны веществ. Однако существуют небольшие различия в их питательной ценности, которые определяют, какой из сухофруктов будет полезнее для вашего здоровья, пишет verywellhealth.com.

Инжир немного полезнее для здоровья кишечника

И инжир, и финики могут быть полезны для здоровья кишечника благодаря содержанию клетчатки. Но при сравнении этих двух продуктов ключевым фактором является клетчатка, и инжир лидирует с почти 10 граммами клетчатки на 100 граммов по сравнению с 8 граммами в финиках.

Инжир содержит как растворимую, так и нерастворимую клетчатку, которые по-разному способствуют пищеварению. Исследования показывают, что нерастворимая клетчатка увеличивает объём и способствует эффективному продвижению пищи по пищеварительному тракту, в то время как растворимая клетчатка питает полезные кишечные бактерии и способствует выработке короткоцепочечных жирных кислот, которые оказывают противовоспалительное действие на весь организм.

Финики могут быть полезнее для сахара в крови

В 100-граммовой порции инжира содержится около 64 граммов углеводов, включая 48 граммов натурального сахара. В финиках углеводов больше – 75 граммов, из которых примерно 63 грамма сахара.

Несмотря на более высокое содержание сахара, гликемический индекс (ГИ) фиников обычно варьируется от низкого до умеренного, обычно от 35 до 55, в зависимости от сорта и степени зрелости. Исследования, проведенные как среди здоровых взрослых людей, так и среди людей с диабетом 2 типа, показывают, что финики не вызывают резких скачков уровня глюкозы в крови после еды.

Инжир же, напротив, имеет несколько более высокий ГИ. Сушеный инжир обычно имеет умеренный ГИ – от 51 до 61, что означает, что он может повышать уровень сахара в крови быстрее, чем большинство распространённых сортов фиников.

Оба богаты антиоксидантами и микроэлементами

Финики особенно богаты полифенолами — антиоксидантами, известными своей способностью бороться с воспалением и окислительным стрессом. Эти соединения также могут играть роль в поддержании здоровья сердца, иммунитета и здорового старения.

Инжир также богат антиоксидантами, включая флавоноиды и каротиноиды, но его главная сила заключается в минеральном составе. Он содержит больше кальция, магния и калия, чем финики. Исследования показывают, что это сочетание способствует укреплению костей, здоровой работе мышц и общему здоровью сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, инжир содержит больше железа, чем финики: около 2 граммов на порцию по сравнению с 1 граммом в финиках. Хотя разница и невелика, это может сделать инжир полезным продуктом для поддержания здоровья крови и профилактики дефицита железа, особенно при употреблении вместе с другими продуктами, богатыми железом.

Ранее диетологи назвали 6 лучших сухофруктов - и финики входят в этот список, а вот инжир - нет.

