Туристам советуют в следующем году планировать отпуска на сентябрь.

На фоне слишком сильной жары в летние месяцы, которая фиксировалась в странах Европы в последние годы, люди все чаще ищут альтернативное время для отпусков. Способствует этому и желание избежать традиционных летних толп, а также немного сэкономить.

Свежее исследование Travel Trends report for 2026 от британской туристической ассоциации ABTA установило, что все больше туристов считают лучшим месяцем для отпусков сентябрь. При этом эксперты по путешествиям прогнозируют, что эта тенденция сохранится и в 2026 году.

Согласно данным опроса, каждый четвертый респондент (24%) заявил, что планирует провести отпуск в сентябре 2026 года – это на 7 процентных пунктов больше, чем 17% в 2023 году, когда самым популярным месяцем был май.

В то же время экспеты отмечают рост намерений путешествовать в первый месяц осени среди всех возрастных групп, хотя люди постарше все же выбирают его чаще остальных – 29% среди людей в возрасте 55-64 лет и 35% среди людей старше 65 лет. При этом наибольший рост интереса к сентябрю наблюдается среди лиц в возрасте 18-24 лет – с 11% до 17%, среди лиц в возрасте 35-44 лет – с 12% до 20%, а среди лиц в возрасте 65 лет и старше – с 22% до 35%.

Также аналитики отмечают, что по понятным причинам люди, у которых нет детей, считают сентябрь чрезвычайно популярным временем для поездок за границу – ведь нет необходимости подстраиваться под учебный год, тогда еще достаточно тепло, но уже нет большого количества семейных туристов.

Когда выгоднее всего бронировать отпуск на 2026 год

Как сообщал УНИАН, ранее экспеты выяснили лучшее время для покупки дешевых авиабилетов в 2026 году. Оказалось, принцип "чем раньше, тем дешевле" работает уже не всегда.

При этом путешествия в январе нередко признаются самыми выгодными в финансовом плане.

