Биткоин достиг двухнедельного максимума, но настроения инвесторов в отношении криптовалют остаются нестабильными.

Как пишет Bloomberg, криптовалюта подорожала на 2,6% до примерно 93 965 долларов - самый высокий уровень за день с 17 ноября. Эфир и другие основные токены также несколько выросли.

Рынок цифровых активов остается нестабильным после резкого падения, которое началось в начале октября, всего через несколько дней после того, как биткоин достиг рекордной стоимости более 126 000 долларов. С тех пор рыночная стоимость криптовалют снизилась более чем на 1 триллион долларов.

При этом руководитель по торговле деривативами в Азиатско-Тихоокеанском регионе в FalconX Шон Макналти заявил, что покупателей криптовалюты до сих пор немного.

"Настроения все еще шаткие", - цитирует издание Макналти.

Одним из показателей настроений инвесторов является группа из 12 биржевых фондов в США, инвестирующих в биткоин. 3 декабря они зафиксировали, по словам МакНалти, "слабый" приток в 59 миллионов долларов, как свидетельствуют данные Bloomberg.

Как пишет издание, трейдеры пережили тяжелую неделю. Цены токенов упали в понедельник после заявления генерального директора Strategy Inc. Фон Ле о том, что компания - один из крупнейших покупателей биткоина - при необходимости может прибегнуть к продаже криптовалюты, чтобы выполнять долговые обязательства.

Во вторник, 2 декабря, биткоин отыграл часть потерь, но генеральный директор QCP Group Мелвин Денг назвал это восстановление "лишь техническим отскоком".

Курс биткоина - главные новости

В ноябре биткоин потерял около 23% своей стоимости, что стало самым большим месячным падением с июня 2022 года. Тогда, несмотря на благосклонность Дональда Трампа и ряда других институтов к криптоиндустрии, биткоин обвалился более чем на 30% от своего рекордного максимума, установленного в начале октября.

6 октября самая популярная криптовалюта биткоин достигла рекордного уровня в более 126 000 долларов. Впрочем, уже 10 октября рынок криптовалют пережил один из самых масштабных обвалов из-за заявления президента США Дональда Трампа о введении дополнительной пошлины в размере 100% на товары из Китая и усиление контроля за экспортом программного обеспечения.

