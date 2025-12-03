Еврокомиссия подготовит законодательное предложение по постепенному прекращению импорта российской нефти.

Страны-члены Европейского Союза договорились прекратить импорт российского газа раньше, чем планировалось, сообщает Bloomberg.

Достигнутые договоренности предусматривают постепенный запрет импорта российского сжиженного газа до конца 2026 года - на год раньше, чем предлагала Еврокомиссия.

Импорт газа по трубопроводу по долгосрочным соглашениям должен быть прекращен до 30 сентября 2027 года, с возможностью продления до 1 ноября 2027 года - все будет зависеть от того, сколько газа будет закачано в европейские газохранилища. Ранее предполагалось, что окончательное "прощай" российскому газу ЕС скажет в конце декабря 2027 года.

"Наконец, мы окончательно закрываем кран российского газа... Европа выбрала энергетическую безопасность и независимость. Мы никогда не вернемся к нестабильным поставкам и манипуляциям на рынке".- заявил комиссар ЕС по вопросам энергетики Дан Йоргенсен.

Еврокомиссия также планирует в 2026 году подать законодательное предложение по постепенному прекращению импорта российской нефти до конца 2027 года.

Страны, которые до сих пор импортируют российское "черное золото", должны подготовить национальные планы диверсификации поставок для прекращения российских поставок.

Отказ ЕС от российского газа - последние новости

В июне 2025 года Еврокомиссия после длительных дискуссий представила план постепенного отказа от импорта российского газа и нефти. Согласно документу, импорт российского газа должен был быть прекращен до конца 2027 года.

На этом Блок не остановился и, в рамках 19-го пакета санкций, предусмотрел введение запрета на импорт российского сжиженного газа с 1 января 2027 года.

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что планирует обжаловать в суде решение блока об отказе от российского газа. Он утверждает, что решение ЕС об отказе от российского газа наносит большой вред Словакии.

