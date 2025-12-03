Большинство раненых находятся в тяжелом состоянии.

В ночь на 3 декабря российские оккупанты нанесли удар по Терновке Павлоградского района Днепропетровской области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

"Погибли мужчины 43 и 50 лет. Еще три человека пострадали, все госпитализированы. 65-летние мужчина и женщина - "тяжелые". Парень 18 лет - в состоянии средней тяжести", - добавил чиновник.

По словам Гайваненко, из-за атаки также возник пожар, частично разрушен частный дом, еще 6 домов были повреждены. Кроме того, в результате обстрела были изуродованы гаражи и машины, один легковой полностью уничтожен.

"БпЛА противника попал и по Васильковской громаде Синельниковского района. Повреждена инфраструктура. По Никопольщине враг бил FPV-дронами. Попал по Никополю и Марганецкой громаде. Защитники неба, по сообщению ПвК, сбили на Днепропетровщине 4 беспилотника", - отметил представитель ОВА.

Как писал УНИАН, 1 декабря в результате ракетного удара РФ по Днепру погибли четыре человека, еще 40 человек получили ранения. Тогда Гайваненко сообщал, что подавляющее большинство пострадавших находятся в больницах, из которых 11 - в тяжелом состоянии.

Также стало известно, что из-за атаки было повреждено 4-этажное офисное здание и 49 автомобилей, четыре многоэтажки, где было выбито более 200 окон.

Кроме того, 28 ноября на Днепропетровщине россияне убили двух человек, еще двое пострадали. В результате атаки был разрушен частный дом, еще пять - изуродованы. Кроме того, горело здание лицея.

"Погибли 37-летний мужчина и 56-летняя женщина. Искренние соболезнования родным и близким. Есть и двое пострадавших", - заявил тогда Гайваненко.

