В условиях войны государственные компании должны пересмотреть подходы к управлению кредитами и сосредоточиться на уплате процентов. А НКРЭКУ, Укрэнерго и Министерство финансов должны провести переговоры с кредиторами, и не допустить включения долговых обязательств в тарифы для потребителей и бизнеса. Об этом во время публичной дискуссии по тарифной политике сказала парламентарий, эксперт по энергетике Людмила Буймистер.

Она подчеркнула, что вопросы индексации и экономической обоснованности тарифа должны оставаться в фокусе регулятора, ведь тарифы оператора системы передачи напрямую влияют на тарифную политику Укрзализныци, поэтому рост расходов в энергетике неизбежно сказывается и на транспортной сфере.

"Давайте найдем возможности хотя бы реструктуризировать долги. Во время войны, когда мы закладываем в бюджете 6 или 8 миллиардов возврата долгов нашим международным партнерам, чтобы из другого кармана взять снова в долг, - это непонятная политика", - подчеркнула она.

Видео дня

Буймистер предложила Минфину взять лидерство в процессе реструктуризации долгов государственных предприятий, включая Укрэнерго, и провести переговоры централизованно от имени правительства. По ее словам, часть долговых выплат может быть перенесена или временно приостановлена, включая возможные "каникулы" на уплату процентов.

Она подчеркнула, что в условиях военного положения особенно важно не допускать появления долговых составляющих в структуре тарифов, поскольку это создает дополнительное давление на экономику и бизнес. "Я думаю, что на уровне двусторонних переговоров с нашими партнерами это можно сделать", - подытожила Буймистер.

Ранее украинские бизнес-ассоциации также призвали регулятора воздержаться от включения долговых расходов в тарифы и найти альтернативные механизмы поддержки энергетической и транспортной инфраструктуры во время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: