В топ-100 вошли как танцевальные хиты, так и лирические композиции.

Известный сервис для потокового прослушивания музыки Apple Music опубликовал список песен, которые больше всего слушали в Украине в 2025 году.

Самыми популярными хитами стали композиции украинских, российских и иностранных исполнителей. На первом месте оказалась песня "Врубай" исполнителя Parfeniuk. На втором - артист Drevo с хитом "Смарагдове небо", который ранее попал в топ-10 самых популярных рок-песен мира. За ним песня "Bad Dreams" от Teddy Swims.

Также в первую пятерку вошли "Кульбаби" Тони Матвиенко и дуэтная работа Jerry Heil и YARMAK "З якого ти поверху неба?".

Видео дня

Топ-10 самых популярных песен на Apple Music в Украине

Parfeniuk - "Врубай"

Drevo - "Смарагдове небо"

Teddy Swims - "Bad Dreams"

Тоня Матвиенко - "Кульбаби"

Jerry Heil и YARMAK - "З якого ти поверху неба?"

The Weeknd - "São Paulo"

MONATIK - "А що?"

ADAM - "Ау ау"

Alex Velea - "Bam Bam"

"Lady Gaga, Bruno Mars - "Die With A Smile".

Напомним, ранее стало известно, какой украинский клип набрал 100 млн просмотров на YouTube.

Вас также могут заинтересовать новости: