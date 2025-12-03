Известный сервис для потокового прослушивания музыки Apple Music опубликовал список песен, которые больше всего слушали в Украине в 2025 году.
Самыми популярными хитами стали композиции украинских, российских и иностранных исполнителей. На первом месте оказалась песня "Врубай" исполнителя Parfeniuk. На втором - артист Drevo с хитом "Смарагдове небо", который ранее попал в топ-10 самых популярных рок-песен мира. За ним песня "Bad Dreams" от Teddy Swims.
Также в первую пятерку вошли "Кульбаби" Тони Матвиенко и дуэтная работа Jerry Heil и YARMAK "З якого ти поверху неба?".
Топ-10 самых популярных песен на Apple Music в Украине
- Parfeniuk - "Врубай"
- Drevo - "Смарагдове небо"
- Teddy Swims - "Bad Dreams"
- Тоня Матвиенко - "Кульбаби"
- Jerry Heil и YARMAK - "З якого ти поверху неба?"
- The Weeknd - "São Paulo"
- MONATIK - "А що?"
- ADAM - "Ау ау"
- Alex Velea - "Bam Bam"
- "Lady Gaga, Bruno Mars - "Die With A Smile".
