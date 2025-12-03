Apple Music / фото ua.depositphotos.com

Известный сервис для потокового прослушивания музыки Apple Music опубликовал список  песен, которые больше всего слушали в Украине в 2025 году.

Самыми популярными хитами стали композиции украинских, российских и иностранных исполнителей. На первом месте оказалась песня "Врубай" исполнителя Parfeniuk. На втором - артист Drevo с хитом "Смарагдове небо", который ранее попал в топ-10 самых популярных рок-песен мира. За ним песня "Bad Dreams" от Teddy Swims.

Также в первую пятерку вошли "Кульбаби" Тони Матвиенко и дуэтная работа Jerry Heil и YARMAK "З якого ти поверху неба?".

Топ-10 самых популярных песен на Apple Music в Украине

  • Parfeniuk - "Врубай"
  • Drevo - "Смарагдове небо"
  • Teddy Swims - "Bad Dreams"
  • Тоня Матвиенко - "Кульбаби"
  • Jerry Heil и YARMAK - "З якого ти поверху неба?"
  • The Weeknd - "São Paulo"
  • MONATIK - "А що?"
  • ADAM - "Ау ау"
  • Alex Velea - "Bam Bam"
  • "Lady Gaga, Bruno Mars - "Die With A Smile".

