Справиться будет непросто.

Головоломки на поиск слов очень популярны среди пользователей Интернета. Они не уступают ребусам или оптическим иллюзиям.

Такие задания не только весело и интересно решать. Они также помогают улучшить ряд важных навыков. УНИАН подготовил для вас новый вызов.

Подобные задачки способствуют улучшению наблюдательности, тренируют логическое и критическое мышление, навыки распознавания образов и закономерностей, а также память. Кроме того, мы установили ограничение во времени, что учит грамотно использовать каждую секунду.

Видео дня

Готовы проверить свои способности?

Ниже вы увидите изображение, где среди десятков букв мы спрятали слово "гадюка". Вам нужно его найти в течение 12 секунд.

Хотя может казаться, что это задание очень легкое, найти слово будет труднее, чем вы думаете. Огромное количество букв будет сбивать вас с толку.

В этой конкретной головоломке искать спрятанное слово можно по вертикали или по горизонтали, но не по диагонали. Для удобства также можете включить таймер.

Вы в игре? Время пошло!

Тик-так, время истекло. Смогли ли вы найти слово "гадюка" за 12 секунд? Справиться было довольно непросто, поэтому если вам это удалось, вы точно очень внимательный к мелочам человек. Многим людям отведенного времени мало.

Ответ на головоломку:

